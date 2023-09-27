Brentford vs Arsenal di Piala Liga Inggris 2023-2024: Mikel Arteta Bicara Peluang Rotasi Pemain The Gunners

BRENTFORD – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menatap laga kontra Brentford dalam pentas Piala Liga Inggris 2023-2024. Dia memastikan bakal merotasi pemain The Gunners -julukan Arsenal.

Mikel Arteta mengatakan ajang itu adalah kesempatan untuk melakukan rotasi pemain. Dengan begitu, pemain bakal mendapat jam terbang agar makin berkembang.

Langkah itu bukan tanda The Gunners meremehkan tim lawan. Akan tetapi, rotasi cukup penting agar timnya tetap bugar dengan jadwal berbagai ajang yang berdekatan.

"Ada banyak pemain yang membutuhkan menit bermain, itu sudah pasti," kata Mikel Arteta, dilansir dari laman Arsenal, Rabu (27/9/2023).

Mikel Arteta mengatakan kedalaman skuadnya akan terbangun jika pemain-pemain mendapat jam terbang cukup. Tentunya, hal itu harus dilakukan saat ini tanpa mengesampingkan target kemenangan.