Kunci Kesuksesan Jude Bellingham Beradaptasi di Real Madrid Diungkap Legenda Arsenal

KUNCI kesuksesan Jude Bellingham beradaptasi di Real Madrid diungkap legenda Arsenal, Lauren Bisan Etame. Menurut legenda Arsenal tersebut, Jude Bellingham punya mentalitas tahan banting sehingga mampu mengatasi tekanan besar di klub berjuluk Los Blancos tersebut.

Bellingham baru gabung dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas 2023 lalu. Real Madrid perlu merogoh kocek hingga 103 juta euro atau sekitar Rp1,6 triliun untuk mengamankan tanda tangannya.

Walau baru bergabung, Bellingham berhasil menunjukkan ketajamannya sebagai gelandang. Pemain berusia 20 tahun itu hingga saat ini sudah membukukan enam gol dan satu assist dari tujuh pertandingan di semua kompetisi.

Lauren menilai, Bellingham merupakan salah satu rekrutan ‘tahan banting’ Real Madrid. Sebab, pria yang saat ini bekerja sebagai pakar teknis pengembangan bakat FIFA di Afrika itu melihat Bellingham mampu unjuk gigi kendati banyak tekanan.

“Kami telah melihat begitu banyak pemain pergi ke Real Madrid, dan begitu mereka mengenakan seragam itu, tapi kualitas mereka menurun,” kata Lauren dilansir dari Marca, Selasa (26/9/2023).

“Ada banyak tekanan yang datang dengan jersey tersebut dan (Jude) Bellingham tampak nyaman dengan tekanan itu, dia menyukai tekanan itu. Fakta bahwa dia adalah pemain yang sangat muda dan dengan kepribadian yang tinggi adalah hal yang fantastis baginya,” sambungnya.