Ketambahan Senjata Baru, Timnas Indonesia U-24 Siap Menggila di Babak 16 Besar

KETAMBAHAN senjata baru, Timnas Indonesia U-24 siap menggila di babak 16 besar Asian Games 2023. Senjata baru tersebut adalah sang striker haus gol, Ramadhan Sananta.

Ya, setelah sempat ditahan dan tidak diizinkan bergabung oleh pelatih Persis Solo, Ramadhan Sananta kini dipastikan akan menyusul skuad Timnas Indonesia U-24 ke Hangzhou, China. Hal ini disampaikan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, pada Senin, 25 September 2023.

“Tim ini membutuhkan pemain seperti Sananta. Karena saat ini kami hanya punya 20 pemain dari 22 pemain yang sudah didaftarkan. Sananta baru jalan nanti tengah malam. Kemungkinan besok siang sampai di Hangzhou,” ungkap Indra Sjafri, dilansir dari laman resmi PSSI pada Senin 25 September 2023.

Sejatinya, ada satu lagi pemain yang hendak menyusul ke Asian Games bersama Sananta, yakni gelandang kreatif asal Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha. Akan tetapi, saat diperiksa oleh dokter PSSI, kondisi Beckham belum sembuh total dari cedera.

Meski hanya Sananta yang jadi menyusul ke Hangzhou, kehadirannya akan menjadi sebuah senjata baru di Timnas Indonesia U-24 terkhusus di lini depan. Seperti diketahui, skuad Garuda Muda yang berlaga di Asian Games 2022 sangat minim stok penyerang.

Tercatat, Timnas Indonesia U-24 hanya memiliki nama Titan Agung yang merupakan sosok striker murni. Sisanya, di skuad Garuda Muda hanya ada penyerang sayap saja.

Kehadiran Ramadhan Sananta di skuad Timnas Indonesia U-24 tentu diharapkan akan menambah daya gedor skuad Garuda Muda. Posisinya yang memang adalah seorang target man jelas membuat Timnas Indonesia U-24 tidak kebingungan lagi untuk kepada siapa akan mengumpan.

Terlebih, Ramadhan Sananta adalah sosok striker dengan kemampuan di atas rata-rata. Dengan postur tubuh yang cukup tinggi dan kekar, Sananta memiliki kemampuan untuk melakukan duel dengan pemain bertahan lawan.