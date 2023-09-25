Saksikan Laga Timnas Uzbekistan U-24 vs Timnas Hong Kong U-24, Indra Sjafri Pantau Calon Lawan Timnas Indonesia U-24

SAKSIKAN laga Timnas Uzbekistan U-24 vs Timnas Hong Kong U-24, Indra Sjafri pantau calon lawan Timnas Indonesia U-24. Sebab, laga yang dimainkan di Stadion Xiaoshan Sports Centre, Senin (25/9/2023) sore WIB tersebut menentukan posisi juara Grup C yang merupakan lawan Timnas Indonesia U-24 di babak 16 besar.

Hal ini diketahui dari Indra Sjafri secara langsung. Dia membagikan foto menyaksikan pertandingan tersebut yang diunggah pada story Instagram pribadinya, @indrasjafri_coach, pada Senin (25/9/2023).

Uzbekistan dan Hongkong memang sudah lolos ke babak 16 besar Asian Games. Namun, laga itu menentukan pemuncak klasemen Grup C.

Pemuncak klasemen Grup C akan berhadapan dengan Timnas Indonesia U-24 pada babak 16 besar. Laga itu akan berlangsung di Shangcheng Sports Centre Stadium, Kamis (28/9/2023).

Tentunya menjadi hal penting untuk Indra Sjafri mengetahui gambaran kekuatan calon lawan Timnas Indonesia U-24. Hal itu agar dirinya bisa menyiapkan taktik terbaik untuk laga 16 besar nanti.

Timnas Uzbekistan U-24 sendiri berhasil menang dengan skor 2-1 pada laga tersebut. Dengan demikian, mereka akan menjadi lawan Timnas Indonesia U-24 pada Kamis (28/9/2023) mendatang.