Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saksikan Laga Timnas Uzbekistan U-24 vs Timnas Hong Kong U-24, Indra Sjafri Pantau Calon Lawan Timnas Indonesia U-24

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |17:14 WIB
Saksikan Laga Timnas Uzbekistan U-24 vs Timnas Hong Kong U-24, Indra Sjafri Pantau Calon Lawan Timnas Indonesia U-24
Pelatih Timnas Indonesia U-24 Indra Sjafri memantau calon lawannya di 16 besar Asian Games 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SAKSIKAN laga Timnas Uzbekistan U-24 vs Timnas Hong Kong U-24, Indra Sjafri pantau calon lawan Timnas Indonesia U-24. Sebab, laga yang dimainkan di Stadion Xiaoshan Sports Centre, Senin (25/9/2023) sore WIB tersebut menentukan posisi juara Grup C yang merupakan lawan Timnas Indonesia U-24 di babak 16 besar.

Hal ini diketahui dari Indra Sjafri secara langsung. Dia membagikan foto menyaksikan pertandingan tersebut yang diunggah pada story Instagram pribadinya, @indrasjafri_coach, pada Senin (25/9/2023).

Indra Sjafri

Uzbekistan dan Hongkong memang sudah lolos ke babak 16 besar Asian Games. Namun, laga itu menentukan pemuncak klasemen Grup C.

Pemuncak klasemen Grup C akan berhadapan dengan Timnas Indonesia U-24 pada babak 16 besar. Laga itu akan berlangsung di Shangcheng Sports Centre Stadium, Kamis (28/9/2023).

Tentunya menjadi hal penting untuk Indra Sjafri mengetahui gambaran kekuatan calon lawan Timnas Indonesia U-24. Hal itu agar dirinya bisa menyiapkan taktik terbaik untuk laga 16 besar nanti.

Timnas Uzbekistan U-24 sendiri berhasil menang dengan skor 2-1 pada laga tersebut. Dengan demikian, mereka akan menjadi lawan Timnas Indonesia U-24 pada Kamis (28/9/2023) mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/51/1629683/janice-tjen-moncer-akankah-jadi-petenis-putri-terbaik-indonesia-sepanjang-sejarah-jps.webp
Janice Tjen Moncer: Akankah Jadi Petenis Putri Terbaik Indonesia Sepanjang Sejarah?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement