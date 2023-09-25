Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ramadhan Sananta dan Beckham Putra Perkuat Timnas Indonesia U-24 di 16 Besar Asian Games 2023?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |05:26 WIB
Ramadhan Sananta dan Beckham Putra Perkuat Timnas Indonesia U-24 di 16 Besar Asian Games 2023?
Ramadhan Sananta berpotensi bergabung ke Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

RAMADHAN Sana nta dan Beckham Putra berpotensi memperkuat Timnas Indonesia U-24 di babak 16 besar Asian Games 2023. Jika benar, hal ini jelas menjadi kabar baik bagi skuad Garuda Muda.

Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri sebelumnya mengatakan dirinya akan mendatangkan dua pemain tambahan pada babak 16 besar. Dua nama di atas sebenarnya sudah didaftarkan ke dalam skuad kali ini namun belum bisa bergabung karena alasan masing-masing.

Ramadhan Sananta tidak diizinkan Persis Solo untuk memperkuat Timnas Indonesia U-24 karena tenaganya dibutuhkan di Liga 1 2023-2024. Asian Games memang bukan agenda FIFA yang mana klub punya hak menahan pemain.

Sementara itu, Beckham masih pemulihan cedera sampai saat ini. Sang pemain ada kemungkinan tak akan bisa dipakai di Asian Games 2023 seandainya pun dipanggil dan dilepas Persib Bandung.

Timnas Indonesia U-24 mendaftarkan sebanyak 22 pemain untuk cabor Asian Games 2023. Namun, pada perkembangannya, Indra merasa tambahan dua pemain lagi memang menjadi kebutuhan untuk saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
