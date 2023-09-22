Media Taiwan Soroti Timnas Indonesia U-24 yang Tidak Diperkuat Ramadhan Sananta di Asian Games 2023

MEDIA Taiwan, GoGoal, menyoroti Timnas Indonesia U-24 yang tidak diperkuat Ramadhan Sananta di Asian Games 2023. Media Chinese Taipei tersebut mengklaim striker 20 tahun itu sejatinya memiliki performa yang sempurna dan seharusnya bisa jadi ancaman terbesar bagi Timnas Taiwan U-24.

Sebagaimana diketahui, Ramadhan Sananta harus absen membela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023 yang digelar di China. Penyerang muda milik Persis Solo itu tak mendapatkan restu dari klubnya untuk terbang ke China.

Persis Solo beralasan skuadnya mengalami krisis penyerang sehingga striker 20 tahun itu dibutuhkan mereka untuk melakoni Liga 1 2023-2024. Padahal, pihak klub kebanggaan warga Solo itu sebelumnya berkomitmen akan melepas Ramadhan Sananta ke Asian Games 2023.

Rupanya, kondisi skuad Timnas Indonesia U-24 yang tidak diperkuat Ramadhan Sananta di Asian Games 2023 mendapat sorotan dari medeia Taiwan, GoGoal. Media Taiwan ini menyebut Sananta sejatinya diharapkan menjadi penyerang utama usai mencetak 11 gol dari 24 laga di Liga 1 2022-2023.

Terlebih, sang top skor SEA Games 2023 itu musim ini terbilang cukup gacor di Liga 1 2023-2024 dengan mengoleksi 5 gol dari 9 laga. Sebab, itu GoGoal menilai bahwa striker 20 tahun itu sejatinya bisa jadi ancaman terbesar bagi Timnas Taiwan U-24 jika memperkuat Timnas Indonesia U-24.

"Ramadhan Sananta, pemain depan Timnas Indonesia, sebetulnya diharapkan menjadi penyerang utama. Dia mencetak 11 gol dari 24 pertandingan liga Indonesia musim lalu dan mencetak empat gol dari delapan pertandingan musim ini,” tulis GoGoal dalam artikelnya, dikutip Jumat (22/9/2023).