Hasil Timnas Thailand U-24 vs Timnas Kuwait U-24 di Asian Games 2023: Tertahan 1-1, Gajah Perang Muda Lolos ke 16 Besar!

Timnas Thailand U-24 lolos ke 16 besar Asian Games 2023 sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik (Foto: Instagram/Changsuek)

HASIL Timnas Thailand U-24 vs Timnas Kuwait U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang dilangsungkan di Zhejiang Normal University East Stadium pada Minggu (24/9/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-1.

Gajah Perang Muda -- julukan Thailand U-24 -- unggul lebih dulu pada menit ke-10 melalui Jakkapong Sanmahung. Namun, mereka kebobolan pada menit ke-89 melalui Youssef Al Haqan.

Hasil ini membuat Thailand finis ketiga di Grup E. Namun, mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik dengan catatan satu poin, lebih baik daripada Vietnam U-24 yang nol poin.

Jalannya Pertandingan

Timnas Thailand U-24 memulai pertandingan ini sebagai tim peringkat ketiga. Mereka memerlukan kemenangan untuk mendongkrak posisi ke urutan kedua.

Timnas Thailand U-24 sukses membuka permainan dengan apik. Mereka unggul pada menit ke-10 melalui gol Jakkapong Sanmahung.

Tim Gajah Perang Muda kehilangan Maximiliano Steinbauer secara prematur pada menit ke-16. Namun, mereka sukses mempertahankan keunggulan 1-0 hingga jeda turun minum.