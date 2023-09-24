Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Thailand U-24 vs Timnas Kuwait U-24 di Asian Games 2023: Tertahan 1-1, Gajah Perang Muda Lolos ke 16 Besar!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |20:27 WIB
Hasil Timnas Thailand U-24 vs Timnas Kuwait U-24 di Asian Games 2023: Tertahan 1-1, Gajah Perang Muda Lolos ke 16 Besar!
Timnas Thailand U-24 lolos ke 16 besar Asian Games 2023 sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik (Foto: Instagram/Changsuek)
A
A
A

HASIL Timnas Thailand U-24 vs Timnas Kuwait U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang dilangsungkan di Zhejiang Normal University East Stadium pada Minggu (24/9/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-1.

Gajah Perang Muda -- julukan Thailand U-24 -- unggul lebih dulu pada menit ke-10 melalui Jakkapong Sanmahung. Namun, mereka kebobolan pada menit ke-89 melalui Youssef Al Haqan.

Timnas Thailand U-24

Hasil ini membuat Thailand finis ketiga di Grup E. Namun, mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik dengan catatan satu poin, lebih baik daripada Vietnam U-24 yang nol poin.

Jalannya Pertandingan

Timnas Thailand U-24 memulai pertandingan ini sebagai tim peringkat ketiga. Mereka memerlukan kemenangan untuk mendongkrak posisi ke urutan kedua.

Timnas Thailand U-24 sukses membuka permainan dengan apik. Mereka unggul pada menit ke-10 melalui gol Jakkapong Sanmahung.

Tim Gajah Perang Muda kehilangan Maximiliano Steinbauer secara prematur pada menit ke-16. Namun, mereka sukses mempertahankan keunggulan 1-0 hingga jeda turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/51/1629643/predator-group-dan-pro-billiard-center-jalin-kemitraan-strategis-indonesia-jadi-tuan-rumah-kejuaraan-dunia-biliar-wpv.jpg
Predator Group dan Pro Billiard Center Jalin Kemitraan Strategis, Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Biliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement