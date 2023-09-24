Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-24 di 16 Besar Asian Games 2023: Lawan Uzbekistan U-24 atau Hong Kong U-24?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |19:14 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-24 di 16 Besar Asian Games 2023: Lawan Uzbekistan U-24 atau Hong Kong U-24?
Timnas Indonesia U-24 menanti Uzbekistan U-24 atau Hong Kong U-24 di babak 16 besar Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
JADWAL Timnas Indonesia U-24 di 16 besar Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – kemungkinan akan melawan Timnas Uzbekistan U-24 atau Hong Kong U-24.

Timnas Indonesia U-24 meraih hasil buruk lagi di partai terakhir Grup F Asian Games 2023, ketika menghadapi Korea Utara U-24. Pertandingan di Zhejiang Normal University East Stadium, Minggu (24/9/2023) sore WIB berakhir dengan kekalahan 0-1 untuk skuad asuhan Indra Sjafri.

Timnas Indonesia U-24

Hal itu membuat Egy Maulana Vikri dan kolega finis ketiga di klasemen akhir Grup F. Sebab, Timnas Kirgistan U-24 sukses menang telak 4-1 atas Taiwan U-24 dan lolos sebagai runner-up.

Namun, Timnas Indonesia U-24 tetap lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Sebab, skuad Garuda Muda dipastikan bakal memiliki catatan yang lebih baik dari Qatar U-24 yang finis dengan catatan satu poin dari dua laga.

Timnas Indonesia U-24 punya tiga poin dari dua laga di Grup F. Jadi, Timnas Indonesia U-24 dipastikan tidak akan finis terakhir di peringkat ketiga terbaik. Karena, jikalau turun pun serendah-rendahnya hanya hingga peringkat keempat dalam klasemen akhir tim peringkat ketiga terbaik.

Kini, Timnas Indonesia U-24 menunggu lawan di babak 16 besar, yang nyatanya adalah juara Grup C. Grup ini hanya memiliki dua tim, yaitu Uzbekistan dan Hong Kong.

