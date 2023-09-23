Curhatan Pelatih Vietnam Sebut Pemain Timnas vietnam U-24 Bodoh dalam Bermain di Asian Games 2023

CURHATAN pelatih Vietnam, Hoang Anh Tuan sebut pemain Timnas Vietnam U-24 bodoh dalam bermain di Asian Games 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Hal tersebut dilontarkan Hoang Anh Tuan setelah tim berjuluk Golden Star Warriors itu dibantai Iran dengan skor 0-4.

Padahal, Vietnam sukses membuka asa lolos ke babak 16 besar setelah menang meyakinkan atas Mongolia di matchday pertama dengan skor 4-2.

Namun apa daya, kekalahan telak atas Iran membuat Vietnam kini memiliki beban berat untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Pasalnya, Nguyen Hong Phuc dan kawan-kawan kini berada di peringkat ketiga klasemen Grup B dengan mengoleksi 3 poin dan selisih gol mereka adalah -2.

Beban itu semakin berat mengingat lawan terakhir Vietnam di babak fase grup adalah Arab Saudi yang notabene adalah salah satu tim terkuat di Asia.

“Sepanjang pertandingan ini, sulit untuk mengatakan siapa yang memuaskan saya,” kata Hoang Anh Tuan selepas laga melawan Iran dikutip dari Media Vietnam, Soha.vn, Sabtu (23/9/2023).

“Ada beberapa pemain yang bermain bagus, namun ada juga yang tidak. Dalam benak saya, saya hanya merasa kesal ketika seorang pemain harus menerima kartu kuning yang bodoh,” tambahnya.

“Saya hanya puas dengan skornya. Jika pemainnya terus bermain seperti ini, mungkin Vietnam U23 akan segera pulang. Itu sebabnya aku masih sangat marah," lanjut pelatih yang membawa Vietnam juara Piala AFF U-23 2023 itu.