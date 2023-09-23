Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Peringkat Tiga Terbaik di Sepakbola Asian Games 2023 pada Matchday Kedua: Taiwan U-24 di Puncak, Vietnam U-24 Keempat!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |14:18 WIB
Klasemen Sementara Peringkat Tiga Terbaik di Sepakbola Asian Games 2023 pada Matchday Kedua: Taiwan U-24 di Puncak, Vietnam U-24 Keempat!
Timnas Vietnam U-23 di Asian Games 2023. (Foto: VFF)
A
A
A

KLASEMEN sementara peringkat tiga terbaik di sepakbola Asian Games 2023 pada matchday kedua akan dibahas Okezone. Timnas Taiwan U-24 masih berada di puncak klasemen sementara peringkat ketiga terbaik, sedangkan Vietnam U-24 di posisi keempat.

Sejumlah tim kontestan cabang olahraga sepakbola putra Asian Games 2023 telah memainkan matchday kedua fase grup. Salah satunya, Timnas Indonesia U-24 secara mengejutkan kalah 0-1 dari Taiwan U-24 di matchday kedua Grup F Asian Games 2023.

Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia U-24 turun ke posisi kedua pada klasemen sementara Grup F dengan koleksi 3 poin dan selisih gol+1. Skuad Garuda Muda unggul selisih gol atas Taiwan U-24 yang berada di posisi ketiga dengan poin yang sama dan selisih gol -1.

Timnas Indonesia U-24 akan melakoni laga terakhir Grup F melawan Korea Utara U-24 pada Minggu 24 September 2023. Timnas Indonesia U-24 masih berpeluang lolos ke 16 besar lewat tiga cara yakni juara grup, runner up, atau peringkat ketiga terbaik.

Sebagai informasi, setiap juara grup (6 tim) dan runner up grup (6 tim) serta empat tim peringkat ketiga terbaik berhak lolos ke 16 besar. Tim peringkat ketiga dari enam grup diberi peringkat setelah dibuatkan klasemen mini berdasarkan kriteria berikut ini.

Timnas Indonesia U-24 vs Taiwan U-24

Hasil tim peringkat ketiga yang melawan tim juru kunci grup (khusus yang berisi 4 tim) tidak dihitung dalam penentuan peringkat ketiga terbaik. Setelah itu, tolok ukur selanjutnya adalah jumlah poin tertinggi yang masing-masing tim di semua pertandingan grup.

Indikator selanjutnya adalah selisih gol di semua pertandingan grup, lalu jumlah gol terbanyak yang dicetak di semua pertandingan grup, dan jumlah poin kartu kuning/merah yang lebih sedikit di semua pertandingan grup.

