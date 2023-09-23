Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pelatih Timnas Taiwan U-24, Menangis Usai Menang 1-0 atas Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |13:51 WIB
Kisah Pelatih Timnas Taiwan U-24, Menangis Usai Menang 1-0 atas Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023
Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KISAH pelatih Timnas Taiwan U-24, Chen Jiun Ming, yang menangis usai menang 1-0 atas Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Momen ini terjadi di matchday kedua Asian Games 2023.

Ya, Chen Jiung Ming mengaku amat terharu usai para pemainnya menghadirkan kejutan kepada Timnas Indonesia U-24. Berstatus sebagai tim non unggulan, Taiwan U-24 tiba-tiba berhasil mencuri kemenangan 1-0 atas Timnas Indonesia U-24.

Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24

Bermain di Zheijang University Stadium, Hangzhou, Kamis 21 September 2023, pertahanan Taiwan U-24 membuat Timnas Indonesia U-24 pusing tujuh keliling. Permainan reaktif sembari menunggu momentum serangan balik terbukti ampuh bagi Taiwan U-24. Tiga poin pun berhasil didapat Timnas Taiwan U-24 berkat gol tunggal Chei Wen Chen (46').

Bagi Taiwan U-24 yang selalu inferior di segala turnamen, kemenangan tersebut amatlah bersejarah. Terlebih, Taiwan U-23 baru saja dicukur habis 9-0 oleh Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Mendapati hasil ini, sang pelatih, Chen Jiung Ming, pun tak bisa membendung tangisannya usai menumbangkan Timnas Indonesia U-24. Dia mengaku terharu karena tidak ada satu pun yang menduga anak asuhnya bisa mencuri poin dari skuad Garuda Muda.

"Ini adalah kemenangan pertama kami di Asia Games. Saya bangga dengan para pemain saya. Meski memimpin, saya sangat terharu dan bangga dengan para pemain yang mampu menahan kuatnya serangan Indonesia," kata Chen Jiung Ming, dilansir Gogoal, Sabtu (23/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663501/menpora-erick-siapkan-sport-industry-dan-sport-tourism-jadi-pusat-pertumbuhan-ekonomi-baru-fdr.webp
Menpora Erick Siapkan Sport Industry dan Sport Tourism Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pemain_muda_persija_jakarta_aditya_warman_2.jpg
2 Pemain Muda Persija Kirim Ancaman Mengerikan untuk Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement