Kisah Pelatih Timnas Taiwan U-24, Menangis Usai Menang 1-0 atas Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023

KISAH pelatih Timnas Taiwan U-24, Chen Jiun Ming, yang menangis usai menang 1-0 atas Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Momen ini terjadi di matchday kedua Asian Games 2023.

Ya, Chen Jiung Ming mengaku amat terharu usai para pemainnya menghadirkan kejutan kepada Timnas Indonesia U-24. Berstatus sebagai tim non unggulan, Taiwan U-24 tiba-tiba berhasil mencuri kemenangan 1-0 atas Timnas Indonesia U-24.

Bermain di Zheijang University Stadium, Hangzhou, Kamis 21 September 2023, pertahanan Taiwan U-24 membuat Timnas Indonesia U-24 pusing tujuh keliling. Permainan reaktif sembari menunggu momentum serangan balik terbukti ampuh bagi Taiwan U-24. Tiga poin pun berhasil didapat Timnas Taiwan U-24 berkat gol tunggal Chei Wen Chen (46').

Bagi Taiwan U-24 yang selalu inferior di segala turnamen, kemenangan tersebut amatlah bersejarah. Terlebih, Taiwan U-23 baru saja dicukur habis 9-0 oleh Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Mendapati hasil ini, sang pelatih, Chen Jiung Ming, pun tak bisa membendung tangisannya usai menumbangkan Timnas Indonesia U-24. Dia mengaku terharu karena tidak ada satu pun yang menduga anak asuhnya bisa mencuri poin dari skuad Garuda Muda.

"Ini adalah kemenangan pertama kami di Asia Games. Saya bangga dengan para pemain saya. Meski memimpin, saya sangat terharu dan bangga dengan para pemain yang mampu menahan kuatnya serangan Indonesia," kata Chen Jiung Ming, dilansir Gogoal, Sabtu (23/9/2023).