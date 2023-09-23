Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-24 Bisa Bikin Korea Utara U-24 Bertemu Korea Selatan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |13:42 WIB
Timnas Indonesia U-24 Bisa Bikin Korea Utara U-24 Bertemu Korea Selatan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023
Timnas Korea Selatan U-24 siap menanti runner-up Grup F di babak 16 besar Asian Games 2023. (Foto: Instagram/thekfa)
TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-24 bisa bikin Korea Utara U-24 bertemu Korea Selatan U-24 di 16 besar Asian Games 2023. Hal itu dapat terjadi jika Korea Utara U-24 menjadi runner-up Grup F sepakbola putra Asian Games 2023.

Seperti yang diketahui, baru Korea Utara U-24 yang memastikan diri lolos ke 16 besar Asian Games 2023 dari Grup F. Meski begitu, Korea Utara belum diketahui lulus sebagai juara grup atau runner-up.

Untuk mengetahui hal tersebut, Korea Utara U-24 akan memainkan laga pamungkas Grup F dengan melawan Timnas Indonesia U-24 di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua, China, pada Minggu 24 September 2023 pukul 15.00 WIB.

Andai menang atau imbang saat melawan Timnas Indonesia U-24, maka Korea Utara U-24 sudah memastikan diri lolos sebagai juara Grup F. Hal itu berarti Korea Utara akan menantang runner-up Grup E di babak 16 besar nanti.

Timnas Korea Utara U-24

Akan tetapi, lain cerita jika Korea Utara U-24 tumbang dari Timnas Indonesia U-24 dengan margin dua gol (contoh: 0-2, 1-3, 2-4) dan Taiwan U-24 menang dengan margin tidak lebih dari satu gol atas Kirgistan U-24. Jika itu terjadi, maka Korea Utara U-24 akan finis sebagai runner-up, Timnas Indonesia U-24 juara grup, dan Taiwan finis di peringkat ketiga.

Perlu diketahui, runner-up Grup F akan menantang juara Grup E yang sudah dipastikan menjadi milik Korea Selatan U-24. Sejauh ini Korea Selatan U-24 sejatinya masih menyisakan satu laga lagi, namun perolehan 6 poin yang sudah mereka miliki sudah tak mungkin dikejar tim lain.

