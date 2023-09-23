Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-24 yang Bisa Bobol Gawang Timnas Korea Utara U-24, Nomor 1 Skill-nya Bikin Shin Tae-yong Terpesona!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |12:54 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-24 yang Bisa Bobol Gawang Timnas Korea Utara U-24, Nomor 1 Skill-nya Bikin Shin Tae-yong Terpesona!
Timnas Indonesia U-24 kala berlaga di Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

5 pemain Timnas Indonesia U-24 yang bisa bobol gawang Timnas Korea Utara U-24 akan diulas dalam artikel ini. Pertemuan ini akan terjadi di laga ketiga alias terakhir Grup F Asian Games 2023.

Pertandingan Timnas Indonesia U-24 vs Korea Utara U-24 di Zheijang University Stadium, Minggu 25 September 2023 sore WIB ini penting bagi skuad Garuda Muda. Sebab, hasil yang didapat nanti akan menentukan kans Egy Maulana Vikri cs lolos ke 16 besar Asian Games 2023.

Diketahui, Timnas Indonesia U-24 kini bertengger di urutan ke-2 pada klasemen Grup F usai secara mengejutkan kalah dari Taiwan U-23 dengan skor 0-1. Kondisi ini membuat Timnas Indonesia U-24 belum aman untuk lolos ke 16 besar.

Tak ayal, Garuda Muda wajib mendulang hasil manis kala melawan Korea Utara U-24. Tetapi, tim lawan diketahui tampil tangguh di Asian Games 2023 sejauh ini. Korea Utara U-24 sukses menyapu bersih kemenangan di 2 laga awal Grup F sehingga kukuh memuncaki klasemen. Bahkan, Korea Utara U-24 sudah memastikan diri lolos ke 16 besar.

Meski sulit, Timnas Indonesia U-24 tentunya tetap punya peluang menang atas Korea Utara U-24. Sejumlah pemain pun dinilai bisa tampil apik demi membawa skuad Garuda Muda menang.

Siapa saja mereka? Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U-24 yang bisa bobol gawang Timnas Korea Utara U-24.

5. Egy Maulana Vikri

Egy Maulana Vikri

Salah satu pemain Timnas Indonesia U-24 yang bisa bobol gawang Timnas Korea Utara U-24 adalah Egy Maulana Vikri. Soal kualitas permainan Egy, hal ini sudah tak perlu diragukan lagi. Pemain yang pernah berkarier di Eropa ini bahkan sudah menjadi langganan dipanggil Shin Tae-yong.

Di Timnas Indonesia senior, Egy bahkan sudah membukukan 6 gol dari 18 penampilannya. Dengan kondisi ini, winger berusia 23 tahun itu tentu saja berpeluang jadi andalan untuk menjebol gawang Korea Utara U-24 saat berhadapan besok.

4. Titan Agung

Titan Agung

Lalu, ada nama Titan Agung. Dia juga sudah punya segudang pengalaman sehingga bisa membantu Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023.

Titan Agung sendiri sukses unjuk kekuatan kala membela Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2023. Di ajang itu, dia membukukan dua gol yang membantu Garuda Muda akhirnya merebut medali emas. Kini, sosok Titan Agung juga bisa diandalkan melawan Korea Utara U-24.

Halaman:
1 2 3
      
