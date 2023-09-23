Bruno Fernandes Pasang Badan untuk Andre Onana Usai Manchester United Dikalahkan Bayern Munich

Bruno Fernandes pasang badan untuk Andre Onana yang jadi bulan-bulanan kekalahan Manchester United (Foto: REUTERS)

BRUNO Fernandes pasang badan untuk Andre Onana usai Manchester United dikalahkan Bayern Munich. The Red Devils – julukan Manchester United – mengawali kiprahnya di Liga Champions 2023-2024 dengan kalah 3-4 dari Bayern Munich.

Manchester United melawat ke Allianz Arena pada Kamis (21/9/2023) dini hari WIB. Die Bavaria – julukan Bayern – sudah tampil ganas sejak awal dengan membuka skor melalui Leroy Sane (28’) dan Serge Gnabry (32’).

Manchester United sempat menipiskan ketertinggalan melalui Rasmus Hojlund (49’). Namun, Bayern Munich berhasil menambah sepasang gol dari Harry Kane (penalti 53’), dan Mathys Tel (90+2’). Sementara dua gol tambahan Man United dicetak oleh Casemiro (88’, 90+5’).

Kiper Andre Onana kembali disorot karena melakukan blunder dalam gol Bayern Munich oleh Leroy Sane yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Mantan kiper Inter Milan itu tak bisa menahan tendangan tersebut dengan baik sehingga bola pun masuk ke dalam gawang.

Kendati begitu, Fernandes memberi pembelaan kepada Onana. Pemain berpaspor Portugal itu mengatakan bahwa kiper asal Kamerun itu merupakan kiper yang bagus terlepas dari blunder yang dilakukannya.

“Andre adalah penjaga gawang yang hebat. Dia akan terus memberi kami banyak poin, banyak penyelamatan,” kata Fernandes, dikutip dari Metro, Jumat (22/9/2023).