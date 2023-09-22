Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Unik! 2 Negara Ini Lolos ke 16 Besar Sepakbola Asian Games 2023 meski Belum Bertanding

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |10:34 WIB
Unik! 2 Negara Ini Lolos ke 16 Besar Sepakbola Asian Games 2023 meski Belum Bertanding
Timnas Uzbekistan U-24 lolos ke 16 besar Asian Games 2023 meski belum bertanding. (Foto: AFC)
A
A
A

TIMNAS Uzbekistan U-24 dan Timnas Hong Kong U-24 lolos ke 16 besar sepakbola Asian Games 2023 meski belum bertanding. Kok bisa itu terjadi? Begini penjelasannya.

Awalnya, Grup C Asian Games 2023 berisikan empat negara yakni Uzbekistan U-24, Hong Kong U-24, Suriah U-24 dan Afghanistan U-24. Jika ada empat negara, hanya juara dan runner-up grup yang lolos otomatis ke 16 besar Asian Games 2023.

Timnas Uzbekistan U-24

(Timnas Uzbekistan U-24 sudah lolos ke 16 besar Asian Games 2023. (Foto: AFC)

Sementara itu, peringkat tiga juga masih memiliki peluang lolos, meski harus berebut status peringkat tiga terbaik. Hanya saja, satu hari sebelum cabang olahraga sepakbola putra Asian Games 2023 digulirkan pada Selasa 19 September 2023, Suriah dan Afghanistan memutuskan mundur.

Alhasil, peserta Grup C Asian Games 2023 tinggal menyisakan dua tim, yakni Uzbekistan U-24 dan Hong Kong U-24. Panitia penyelenggara Asian Games 2023 pun tidak mengubah komposisi grup yang  hanya menyisakan dua tim.

Berhubung hanya berisikan dua tim, Uzbekistan U-24 dan Hong Kong U-24 dijadwalkan bertemu dua kali pada 22 dan 25 September 2023. Namun, uniknya sebelum dua pertandingan di atas digelar, panitia penyelenggara memutuskan Hong Kong U-24 dan Uzbekistan U-24 lolos ke 16 besar Asian Games 2023!

Hal itu berarti, duel yang berlangsung pada 22 dan 25 September 2023 hanya menentukan posisi juara dan runner-up grup saja. Mereka tinggal menimbang-nimbang untung dan rugi jika menjadi juara atau runner-up grup.

Halaman:
1 2
      
