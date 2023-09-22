Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liga Europa 2023-2024: Jose Mourinho Belum Puas Meski AS Roma Menang atas Sheriff Tiraspol

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |10:02 WIB
Liga Europa 2023-2024: Jose Mourinho Belum Puas Meski AS Roma Menang atas Sheriff Tiraspol
Jose Mourinho saat memberikan arahan kepada para pemain AS Roma di laga kontra Sheriff Tiraspol (Foto: Reuters)
A
A
A

TIRASPOL - Pelatih AS Roma, Jose Mourinho belum puas meski timnya meraih kemenangan dalam laga perdana pada Liga Europa 2023-2023. Giallorossi -julukan AS Roma- menang 2-1 atas Sheriff Tiraspol di Stadium Bolshaya Sportivnaya Arena, Kamis (21/9/2023).

Tim asal Italia itu unggul lebih dahulu setelah pemain Sheriff, G Kiki pada menit ke-45+4 melakukan gol bunuh diri. Sheriff baru bisa membalas ketertinggalan pada menit ke-47 lewat Tovar, sedangkan AS Roma mencetak gol kemenangan via Romelu Lukaku menit ke- 65.

Jose mengatakan timnya tidak tampil sesuai harapannya pada babak pertama meskipun berhasil unggul atas Sheriff. Oleh dikarenakan, skema bermain AS Roma tidak berjalan baik.

"Saya tidak menyukai babak pertama, baik secara individu maupun kolektif. Tanpa kendali permainan, tanpa bekerja tanpa bola seperti yang telah kami persiapkan," ucap Jose Mourinho dilansir dari Tuttomercato, Jumat (22/9/2023).

Mantan pelatih Chelsea itu mengatakan AS Roma mulai terpacu setelah tim tuan rumah mencetak gol balasan. Oleh dikarenakan, timnya berusaha keras agar mencetak gol balasan dan meraih kemenangan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
