HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Brighton & Hove Albion Berjaya di Liga Inggris, tapi Merana di Liga Europa 2023-2024 Setelah Ditumbangkan AEK Athena

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |09:29 WIB
Brighton & Hove Albion Berjaya di Liga Inggris, tapi Merana di Liga Europa 2023-2024 Setelah Ditumbangkan AEK Athena
Brighton kalah 2-3 dari AEK Athens di Liga Europa 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

BRIGHTON & Hove Albion berjaya di Liga Inggris, tapi merana di Liga Eropa 2023-2024 setelah ditumbangkan AEK Athena. Tim berjuluk The Seagulls itu harus menerima kekalahan 2-3 dari AEK Athena pada matchday pertama Grup B Liga Eropa 2023-2024.

Pertandingan tersebut berlangsung di Amex Stadium, pada Jumat 22 September 2023 dini hari WIB. Gol-gol kemenangan AEK Athena dicetak oleh Djibril Sidibe (11'), Mijat Gacinovic (40'), dan Ezequiel Ponce +84').

Sementara itu, dua gol balasan dari Brighton and Hove Albion dilesakkan oleh brace Joao Pedro melalui titik putih (30', 67'). Kekalahan ini membuat Brighton menempati dasar klasemen Grup B dengan nol poin.

Sedangkan AEK Athena menempati puncak klasemen dengan koleksi 3 poin. Sementara itu, tim lainnya di Grup B yakni Ajax Amsterdam harus puas bermain imbang 1-1 kontra Marseille.

Dengan begitu, Brighton & Hove Albion bisa dibilang berjaya di Liga Inggris, tapi merana di Liga Eropa 2023-2024. Sebagai informasi, The Seagulls memang tampil impresif di Liga Inggris musim ini.

Tercatat, Brighton sukses meraih empat kemenangan dari lima pertandingan yang sudah dijalaninya di Liga Inggris 2023-2024. Sisanya, The Seagulls hanya menelan kekalahan satu kali saja.

Halaman:
1 2
      
