HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liverpool Menang Comeback atas LASK Linz di Liga Europa 2023-2024, Jurgen Klopp Bikin Rekor

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |08:43 WIB
Liverpool Menang Comeback atas LASK Linz di Liga Europa 2023-2024, Jurgen Klopp Bikin Rekor
Jurgen Klopp rengkuh kemenangan ke-50-nya di Eropa bersama Liverpool usai gilas LASK Linz 3-1 (Foto: REUTERS)
A
A
A

LIVERPOOL menang comeback atas LASK Linz di Liga Europa 2023-2024, Jurgen Klopp bikin rekor. Juru taktik asal Jerman itu sukses memenangkan 50 laga di kompetisi Eropa bersama Liverpool.

The Reds – julukan Liverpool – mengawali petualangannya di Liga Europa 2023-2024 pada Kamis (21/9/2023) malam WIB. Sempat tertinggal di Stadium Raiffeisen Arena, Liverpool sukses comeback lewat tiga gol yang diukir pada babak kedua.

Liverpool

Jurgen Klopp pun mengutarakan kebahagiaannya usai meraih kemenangan dalam laga iini. Lebih spesial lagi, itu merupakan kemenangan ke-50 di Eropa yang dipersembahkan oleh sang juru taktik sejak menukangi Liverpool.

"Izinkan saya mengatakannya seperti ini. Jika saya masih memiliki 50 kemenangan setelah babak penyisihan grup, bahkan jika saya masih meraih kemenangan terbanyak di Eropa sebagai manajer Liverpool maka semua orang akan membencinya," ucap Jurgen Klopp dilansir dari laman Liverpool, Jumat (22/9/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan capain apik itu tidak terlepas performa yang ditampilkan para pemain di lapangan. Sebab, Liverpool selalu berusaha keras dapat meraih kemenangan dalam setiap laga yang dimainkan.

Halaman:
1 2
      
