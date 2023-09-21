Jurgen Klopp Merendah soal Peluang Liverpool Tembus Final Liga Europa 2023-2024

LINZ - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, memilih untuk merendah soal kans tim besutannya bisa menembus partai final Liga Europa 2023-2024. Meski kedalaman skuadnya saat ini lebih baik, ia ingin menikmati kompetisi kasta kedua Eropa itu.

Liverpool kembali mentas di Liga Europa pada musim ini. Terakhir kali, The Reds bermain di kompetisi tersebut pada 2016, di mana mereka melaju hingga final sebelum dikalahkan Sevilla 1-3.

Tidak menutup kemungkinan Liverpool bisa mencapai partai puncak. Bahkan, mereka saat ini menjadi kandidat terkuat juara Liga Europa.

Hanya saja, Klopp mengesampingkan hal tersebut karena situasi saat ini berbeda dengan 2016. Pria asal Jerman itu menilai skuadnya memang lebih matang, tetapi belum tentu bisa melaju hingga ke partai final.

“Ini adalah waktu yang berbeda, tim yang berbeda. Kami lebih siap menghadapi kompetisi ini. Itu tidak berarti kami akan melaju ke final. Kami lebih menikmati berada di sini karena pada saat itu kami tidak tahu apa yang diharapkan,” kata Klopp, dikutip dari Liverpool Echo, Kamis (21/9/2023).

Lebih lanjut, Klopp bercerita mengenai Liverpool yang sukses melaju hingga partai final pada 2016. Saat itu, ia sama sekali tidak menyangka bisa melaju hingga partai final.