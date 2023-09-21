Berstatus Unggulan, Jurgen Klopp Tak Ingin Liverpool Remehkan LASK Linz

LINZ - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, bertekad mencuri kemenangan atas LASK Linz di matchday perdana Grup E Liga Europa 2023-2024. Ia tidak akan memandang remeh wakil Austria tersebut.

Liverpool akan memulai perjuangannya di Liga Europa 2023-2024 dengan bertandang ke markas LASK Linz di Raiffeisen Arena, Austria, Kamis (21/9/2023) pukul 23.45 WIB. Secara kualitas, The Reds lebih diunggulkan ketimbang sang tuan rumah.

Klopp pun sadar akan hal itu. Namun juru taktik asal Jerman itu menegaskan Liverpool menatap laga tersebut dengan serius.

"Saya tahu kami adalah favorit dan Anda suka bermain permainan klub besar dan klub kecil tetapi kami benar-benar di sini untuk bermain sepak bola. Kami menganggap serius permainan ini dan kami ingin memanfaatkannya sebaik-baiknya," kata Klopp, dilansir dari situs resmi Liverpool, Kamis (21/9/2023).

"Kami tidak sombong, kami ingin bersaing dan menang di sini. Saya akan memberikan segalanya dan Liverpool tidak akan menikmatinya," lanjut pria berusia 56 tahun itu.

Kendati demikian, Klopp sama sekali tak menganggap remeh tim asal Austria tersebut. Menurutnya, LASK Linz bisa saja membuat kejutan dengan serangan balik cepat lewat sektor sayap. Oleh karena itu, Virgil Van Dijk cs harus fokus sepanjang pertandingan.