HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepakbola Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 Tertinggal 0-1 dari Taiwan U-24

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |16:09 WIB
Hasil Sepakbola Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 Tertinggal 0-1 dari Taiwan U-24
Timnas Indonesia U-24 tertinggal 0-1 dari Taiwan U-24. (Foto: PSSI)
A
A
A

JINHUA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 tertinggal 0-1 dari Taiwan U-24 di babak kedua laga lanjutan Grup F cabang olahraga (cabor) sepakbola putra Asian Games 2023, pada Kamis (21/9/2023) sore WIB. Ketika babak baru berjalan satu menit, gawang Garuda Muda kebobolan.

Tepatnya di menit 46, Taiwan U-24 melalui Chin Wen Yen sukses membuat Timnas Indonesia U-24 tertinggal. Chin Wen Yen dan rekan setimnya sukses memanfaatkan lemahnya lini pertahanan Garuda Muda.

Timnas Indonesia U-24 vs Taiwan U-24

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023:

Timnas Indonesia U-24 XI: Muhammad Adisatryo; Bagas Kaffa, Rizky Ridho (C), Alfeandra Dewangga, Haykal Alhafiz; Ananda Raehan, Rachmat Irianto, Syahrian Abimanyu; Egy Maulana Vikri, Titan Agung, Ramai Rumakiek

Cadangan: Andy Setyo, Kadek Arel, George Brown, Dony Tri, Robi Darwis, Muhammad Taufany, Ernando Ari, Daffa Fasya

Pelatih: Indra Sjafri

(Rivan Nasri Rachman)

      
