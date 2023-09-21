Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Prediksi Timnas Indonesia U-24 Bakal Menang Telak atas Taiwan U-24 di Asian Games 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |11:03 WIB
Media Vietnam Prediksi Timnas Indonesia U-24 Bakal Menang Telak atas Taiwan U-24 di Asian Games 2023
Media Vietnam, Soha VN jagokan Timnas Indonesia U-24 untuk menang atas Taiwan U-24 di Asian Games 2023. (Foto: PSSI)
MEDIA asal Vietnam, Soha VN memprediksi Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 bakal menang telak atas Taiwan U-24 di matchday kedua Grup F Asian Games 2023. Sebab media Vietnam tersebut melihat ada banyak faktor yang membuat skuad Garuda Muda lebih diunggulkan ketimbang Taiwan U-24 di laga cabang olahraga (cabor) sepakbola Asian Games 2023 tersebut.

Setelah menang 2-0 atas Kirgitan U-24, kini Timnas Indonesia U-24 akan berhadapan dengan Taiwan U-24. Pertandingan itu akan digelar di Zhejiang Normal University, Hangzhou, China pada Kamis (21/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Menjelang matchday kedua cabor sepakbola putra Asian Games 2023, Soha VN menganalisis peluang-peluang tim Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Media Vietnam itu menilai Timnas Indonesia U-24 berpeluang menang mudah atas Taiwan U-24 di laga kedua Grup F Asian Games 2023.

“Kembali bertemu di Asian Games, besar kemungkinan Taiwan U-24 akan terus kalah telak dari Indonesia. Segala faktor mulai dari kekuatan, bentuk, dan pengalaman sepenuhnya condong ke arah wakil Asia Tenggara,” tulis Soha VN dikutip dari situs resminya, Kamis (21/9/2023).

Timnas Indonesia U-24

Timnas Indonesia U-24 memang diisi oleh pemain-pemain yang sebelumnya menggulung Taiwan (9-0) di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Keunggulan ini yang menjadi dasar pendapat dari Soha VN untuk menjagokan Indonesia.

