Meski Fokus Pantau Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Erick Thohir Tak Lupakan Tim U-17

JAKARTA - Fokus Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir saat ini tertuju kepada Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 asuhan Indra Sjafri yang tengah berjuang di Asian Games 2023 China. Meski fokus utamanya bersama tim U-24, Erick Thohir memastikan tak melupakan Timnas Indonesia U-17 yang sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Jerman.

Ya, Erick Thohir bisa dikatakan tengah sibuk memantau Timnas Indonesia U-24. Sebab ia mau skuad Garuda Muda bisa lolos ke babak 16 besar, terlebih tim asuhan Indra Sjafri itu sukses memetik hasil manis di laga pertamanya.

Timnas Indonesia U-24 tepatnya menang dalam laga pembuka Grup F Asian Games 2023 dengan skor 2-0 atas Kirgistan U-24. Kini Garuda Muda menyisakan dua laga lagi, yakni melawan Taiwan U-24, Kamis (21/9/2023) dan Korea Utara, Minggu 24 September 2023.

Baca Juga:

Karena sibuk memantau Timnas Indonesia U-24, Erick Thohir pun belum tahu banyak kabar Tim U-17 yang asuhan Bima Sakti yang sudah berada di Jerman. Sehingga Erick Thohir menyatakan belum bisa memberikan informasi terbaru soal Timnas Indonesia U-17.

"Belum tahu. (Timnas Indonesia U-17) mereka sudah mendarat di Jerman, tapi belum mendapatkan kontak. Sekarang masih fokus dengan timnasnya coach Indra," kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Meski begitu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan dalam waktu dengan pasti akan memberikan informasi perkembangan Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- selama TC di Jerman. Pasalnya, tim asuhan Bima Sakti pun baru memulai TC-nya di Jerman