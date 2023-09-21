Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Penyebab Timnas Indonesia U-24 Ungguli Korea Utara U-24 di Klasemen Sementara Grup F Asian Games 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |04:43 WIB
Ini Penyebab Timnas Indonesia U-24 Ungguli Korea Utara U-24 di Klasemen Sementara Grup F Asian Games 2023
Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023. (Foto: PSSI)
PENYEBAB Timnas Indonesia U-24 unggul Timnas Korea Utara U-24 di sementara Grup F Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Padahal, kedua tim itu diketahui punya poin dan selisih gol yang sama.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-24 sukses memetik kemenangan 2-0 atas Kirgistan U-24 di matchday perdana Grup F Asian Games 2022. Dua gol itu dicetak oleh Ramai Rumakiek (58) dan Hugo Samir (90+3’).

Timnas Indonesia U-24

Kemenangan itu membawa Timnas Indonesia U-24 merajai papan klasemen sementara Grup F. Padahal di pertandingan lainnya, Korea Utara U-24 juga berhasil mencuri kemenangan atas Taiwan U-24 dengan skor yang sama, yakni 2-0, lewat gol Jo Guk-ri di menit ke-7, dan Kuk Kim-jin (11’)

Lalu mengapa bisa Timnas Indonesia U-24 berada di puncak klasemen padahal punya poin dan selisih gol yang sama. Ternyata, hal itu karena poin kedisiplinan yang dimiliki skuad Garuda Muda lebih baik ketimbang Korea Utara U-24.

Pada laga melawan Kirgistan U-24, tercatat Timnas Indonesia U-24 mendapat dua kartu kuning yang diberikan kepada Andy Setyo Nugroho dan Rizky Ridho. Koleksi kartu kuning ini lebih sedikit dari yang dimiliki Korea Utara U-24.

