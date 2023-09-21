Hasil Liga Champions 2023-2024 Semalam: Manchester United Tumbang, Real Madrid Menang Dramatis dari Union Berlin

HASIL Liga Champions 2023-2024 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah tim pun sukses meraih kemenangan, di antaranya ada Real Madrid hingga Arsenal.

Ya, pertandingan di fase grup Liga Champions 2023-2024 berlanjut semalam. Total, ada 8 pertandingan yang digelar dengan mempertandingkan klub dari Grup A hingga D.

Di Grup A, ada duel seru yang mempertemukan Bayern Munich vs Manchester United. Hasilnya, duel yang berlangsung di Allianz Arena, Kamis (21/9/2023) dini hari WIB itu berakhir memilukan bagi Manchester United yang kalah dengan skor 3-4.

Duel Bayern Munich vs Manchester United memang berjalan sengit. Di babak pertama, Man United sudah tertinggal 0-2 karena kebobolan gol Leroy Sane (28’) dan Serge Gnabry (32’).

Setan Merah -julukan Man United- berusaha bangkit di babak kedua. Tetapi, gol Rasmus Hojlund (49’) dan brace Casemiro (88’ dan 90+5’) belum bisa membawa pasukan Erik ten Hag menang.

Selain duel Bayern Munich vs Manchester United, ada juga pertandingan Galatasaray vs FC Copenhagen. Laga itu tak kalah sengit sehingga skor 1-1 harus mengakhiri laga.

Beralih ke Grup B, Arsenal membuka perjalanan di Liga Champions 2023-2024 dengan begitu apik. Mereka menggila kala menjamu PSV Eindhoven di Stadion Emirates, Kamis (21/9/2023) dini hari WIB, sehingga menang besar dengan skor 4-0.

Arsenal pun kini memuncaki klasemen sementara Grup B. Pasalnya, di laga lain Grup B, Sevilla mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1 atas Lens.