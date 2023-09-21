Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Puja-puji Guardiola kepada Rodri Usai Jadi Pahlawan Manchester City Kalahkan Crvena Zvezda di Liga Champions 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |04:28 WIB
Puja-puji Guardiola kepada Rodri Usai Jadi Pahlawan Manchester City Kalahkan Crvena Zvezda di Liga Champions 2023-2024
Rodri kala membela Manchester City. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, lempar pujian setinggi langit kepada pemainnya, Rodri, usai jadi pahlawan timnya mengalahkan Crvena Zvezda di Liga Champions 2023-2024. Dia menyebut Rodri sebagai gelandang terbaik di Eropa.

Guardiola pun berharap Rodri tidak cepat berpuas diri dengan pencapaiannya saat ini. Sebab, dia meyakini bahwa sang pemain masih dapat lebih berkembang ke depannya.

Rodri

“Saat ini, ya. Dia yang terbaik (di Eropa),” kata Guardiola, dilansir dari Metro, Kamis (21/9/2023).

“Mudah-mudahan dia bisa lebih baik lagi, dia punya mentalitas yang bagus dan banyak hal yang perlu ditingkatkan, tapi dia adalah gelandang bertahan yang luar biasa,” lanjutnya.

Guardiola merasa sangat beruntung Man City bisa memiliki gelandang seperti Rodri yang diakui memiliki semua kemampuan baik dalam menyerang maupun bertahan. Guardiola benar-benar terpukau dengan performa gelandang 27 tahun itu yang kian matang.

“Kami beruntung klub merekrut pemain ini dan ketika dia tiba, dia bukan tipe pemain seperti itu. Tentu saja, dia memainkan banyak pertandingan, sekarang dia menjadi salah satu kapten tim. Dia adalah gelandang bertahan yang fantastis,” jelas Guardiola.

Halaman:
1 2
      
