Hasil Manchester City vs Crvena Zvezda di Liga Champions 2023-2024: Comeback Ciamik, The Citizens Menang 3-1!

HASIL Manchester City vs Crvena Zvezda di laga perdana Grup G Liga Champions 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. The Citizens -julukan Man City- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1 usai melakukan comeback luar biasa.

Laga Manchester City vs Crvena Zvezda digelar di Stadion Etihad, Rabu (20/9/2023) dini hari WIB. Man City harus tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol Osman Bukari (45’).

Tetapi di babak kedua, Man City membalas 3 gol sekaligus. Julian Alvarez pun mencetak brace alias dua gol pada laga ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man City langsung menguasai bola di awal laga dan terus membangun serangan ke gawang lawan. Sayangnya, serangan mereka tak kunjung berbuah gol.

Salah satunya dilakukan Erling Haaland di menit ke-25. Mendapat umpan ciamik dari Phil Foden, Haaland menyambut bola dengan sundulan di depan gawang Crvena Zvezda. Sayangnya, bola masih bisa ditepis oleh kiper lawan.

Alih-alih mencetak gol, Man City justru kebobolan jelang akhir laga babak pertama. Ialah Osman Bukari yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45. Dia berhasil menjebol gawang Ederson Moraes lewat skema serangan balik cepat. Crvena Zvezda unggul 1-0.

Tak lama kemudian, wasit meniupkan peluit panjang tanda akhir babak pertama. Man City pun tertinggal 0-1.