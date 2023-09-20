Pastikan Tak Pakai Uang PSSI, Satgas Mafia Bola Punya Dana Operasional Rp1 Miliar!

Ketua Satgas Mafia Bola, Maruarar Sirait, memastikan tidak akan memakai dana PSSI (Foto: MPI/Ilham Sigit)

JAKARTA - Ketua Satgas Anti Mafia Bola, Maruarar Sirait, memastikan pihaknya tidak akan memakai uang PSSI sama sekali. Sebab, satgas disebutnya punya dana operasional Rp1 miliar.

Maruarar menyebut Satgas Anti Mafia Bola merupakan kelompok yang independen. Langkah untuk tidak melibatkan anggaran PSSI dilakukan untuk menjaga independensi Satgas tersebut.

"Karena ini adalah tim independen, supaya kita betul-betul, semoga tidak dibiayai oleh PSSI, supaya kita juga bisa berjalan dengan baik dan kami akan melaporkan juga pengeluarannya untuk apa dengan jelas," kata Maruarar, Rabu (20/9/2023).

Lebih lanjut, Ara menyebut Satgas Anti Mafia Bola memiliki dana awal untuk operasional sebesar Rp1 miliar. Jumlah itu berasal dari perusahaan miliknya.

"Kami dengan rendah hati tentu tidak mau pembiayaan operasional itu tidak independen, operasionalnya kita sendiri, dan dengan rendah hati kami dari perusahaan kami, sebagai biaya awal Rp1 miliar dari perusahaan saya," terang Ara.