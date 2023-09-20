Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Silsilah Keluarga Jacksen F Tiago, Ayah dari Penyerang Timnas Indonesia U-24 Hugo Samir

Hafid Fuad , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |21:07 WIB
Silsilah Keluarga Jacksen F Tiago, Ayah dari Penyerang Timnas Indonesia U-24 Hugo Samir
Hugo Samir bersama sang Ayah Jacksen F Tiago (Foto: Instagram/jt_jacksen_f_tiago_coach)
SILSILAH keluarga Jacksen F Tiago sangat pantas untuk menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia. Dia merupakan ayah dari Hugo Samir, penyerang Timnas Indonesia U-24.

Jacksen Ferreira Tiago dikenal sebagai mantan pemain sepakbola legenda Persebaya dan kini menjadi salah satu pelatih sepakbola sukses di Indonesia. Dirinya kini sedang mendapat sorotan berkat kemampuan luar biasa putranya, Hugo Samir, yang membela timnas Indonesia U-24.

Hugo Samir

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (20/9/2023), Jacksen F Tiago lahir pada 27 Mei 1968 di kota Rio De Janeiro, Brasil. Dirinya sukses membangun keluarga yang multikultural dan saling bertoleransi.

Jacksen diketahui berasal dari Brasil dan menganut agama Kristen. Sementara istrinya Nadira Bajamal adalah wanita muslimah keturunan Arab beragama Islam. Uniknya Hugo Samir, mengikuti kepercayaan ibunya menganut agama Islam.

Keluarga Jacksen Tiago dikenal selalu harmonis. Bahkan mereka memutuskan untuk tinggal di Surabaya, kota kelahiran sang istri.

Hal ini membuat Hugo Samir bermukim di Surabaya sejak kecil. Alhasil Hugo Samir dibesarkan dalam adat dan budaya Indonesia. Hugo Samir pun berkewarganegaraan Indonesia dan kini memperkuat skuad Merah Putih di ajang internasional. Seperti pada saat ini bersama Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023.

Jacksen Tiago selalu mendukung cita-cita anaknya. Termasuk saat Hugo ingin menjadi Hafidz Al Quran. Sebagai ayah, meskipun berbeda keyakinan, namun dia juga terus mengingatkan kepada Hugo Samir untuk selalu menjaga sikap dan menunaikan shalat.

Jacksen Tiago tentu saja memiliki peran penting dalam karier sepak bola Hugo Samir sejak usia dini. Diketahui Hugo sempat bergabung ke Persebaya Surabaya U-13, sebelum bermain di ASIOP Apacinti pada 2019.

