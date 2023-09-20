Hasil Timnas Jepang U-24 vs Timnas Qatar U-24 di Asian Games 2023: Dominan, Samurai Biru Muda Menang 3-1

HASIL Timnas Jepang U-24 vs Timnas Qatar U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Xiaoshan Sports Center Stadium, China, pada Rabu (20/9/2023) malam WIB berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Jepang.

Gol-gol Samurai Biru Muda -- julukan Jepang -- dicetak oleh Teppei Yachida (2'), Kotaro Uchino (25'), dan Taichi Yamasaki (88'). Sedangkan gol Qatar dicetak oleh Abdulla Al Sulaiti (79').

Jalannya Pertandingan

Timnas Jepang U-24 langsung menunjukkan dominasinya sedari awal permainan. Mereka langsung sukses membuka skor ketika laga baru bergulir dua menit melalui gol dari Teppei Yachida.

Jepang pun meneruskan dominasinya setelah itu. Mereka pun sukses untuk menggandakan skor sebelum babak pertama selesai.

Kali ini, Kotaro Uchino mencantumkan namanya di papan skor pada menit ke-25. Skor 2-0 kemudian menutup babak pertama dalam pertandingan ini.