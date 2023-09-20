Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Thailand U-24 Jadi Negara Pertama Asia Tenggara yang Tersingkir dari Asian Games 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |16:18 WIB
Timnas Thailand U-24 Jadi Negara Pertama Asia Tenggara yang Tersingkir dari Asian Games 2023?
Timnas Thailand U-24 jadi negara pertama Asia Tenggara yang gagal lolos ke 16 besar Asian Games 2023? (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

TIMNAS Thailand U-24 menjadi negara pertama Asia Tenggara yang tersingkir dari Asian Games 2023? Sekadar diketahui, Timnas Thailand U-24 menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang gagal menang di matchday pertama Asian Games 2023.

Bersua Timnas Bahrain U-24, skor sama kuat 1-1. Bahkan dalam laga tersebut, Timnas Thailand U-24 hampir kalah jika tidak ada gol dari Purachet Thodsanit di menit 90+5.

Timnas Thailand U-24

(Timnas Thailand U-24 gagal menang saat bersua Bahrain U-24 di Asian Games 2023)

Sementara itu, tiga negara Asia Tenggara lain kompak meraih kemenangan di matchday pertama Asian Games 2023. Timnas Vietnam U-24 menang 4-2 atas Mongolia U-24, Timnas Indonesia U-24 mempermalukan Kirgistan U-24 (2-0) dan Myanmar U-24 menumbangkan Bangladesh U-24 (1-0).

Selanjutnya di matchday kedua, Timnas Indonesia U-24 berpeluang menang saat bersua Taiwan U-24 pada Kamis, 21 September 2023. Di hari yang sama, Vietnam U-24 bakal bersua Iran U-24 dan Myanmar bertemu tuan rumah China U-24.

Di atas kertas, Vietnam U-24 dan Myanmar U-24 akan menghadapi laga yang tidak mudah. Namun, sekalipun kalah, peluang Vietnam U-24 dan Myanmar U-24 lolos ke 16 besar tetap terbuka, mengingat sanggup menang di laga pertama.

Hal berbeda dialami Timnas Thailand U-24. Berhubung hanya imbang di laga pertama, skuad asuhan Issara Sritaro ini wajib menang atau setidaknya imbang untuk menjaga peluang lolos ke 16 besar Asian Games 2023.

Halaman:
1 2
      
