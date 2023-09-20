Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Ketidakpuasan Timnas Thailand U-24 yang Gagal Menang di Asian Games 2023, Justru Puji Timnas Indonesia U-24!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |15:46 WIB
Media Vietnam Soroti Ketidakpuasan Timnas Thailand U-24 yang Gagal Menang di Asian Games 2023, Justru Puji Timnas Indonesia U-24!
Timnas Thailand U-24 gagal menang dari Bahrain U-24 di laga perdana Grup E Asian Games 2023. (Foto: Instagram/@changsuek)
MEDIA Vietnam, Soha Vn, menyoroti ketidakpuasan Timnas Thailand U-24 yang gagal menang di Asian Games 2023. Sebaliknya, media Vietnam ini justru memuji Timnas Indonesia U-24 yang menang dengan skor meyakinkan 2-0 atas Kirgistan U-24.

Seperti diketahui, Timnas Thailand U-24 harus rela ditahan Bahrain U-24 dengan skor 1-1 pada laga pembuka Grup E Asian Games 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jinhua Sports Center, Zhejiang, China, Selasa 19 September 2023 sore WIB.

Timnas Thailand U-24

(Timnas Thailand U-24 ditahan Bahrain U-24 dengan skor 1-1 di laga perdana Grup E Asian Games 2023)

Timnas Bahrain U-24 unggul lebih dulu di babak pertama lewat gol Husai Abdel Kareem pada menit ke-42. Beruntung, Thailand U-24 mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir berkat sepakan jarak jauh Purachet Thodsanit.

Selepas pertandingan, pelatih Timnas Thailand U-24, Issara Sritaro, mengaku tidak puas dengan hasil pertandingan tersebut. Ia juga mengkritik para pemainnya yang dianggap kehilangan ritme permainan terlalu cepat, terutama setelah kebobolan di pengujung babak pertama.

“Hasil imbang tidak buruk setelah kami tertinggal. Tetapi, sebenarnya kami menginginkan lebih dari itu, yaitu menang,” kata Issara Sritaro, mengutip dari Soha Vn, Rabu (20/9/2023).

“Komunikasi dalam tim masih bermasalah. Permainan bola masih kurang ritme, dan operannya banyak kesalahan. Saya pikir mereka perlu segera memperbaikinya. Banyak yang sudah melakukannya dengan baik namun ada pula yang masih mengalami kesalahan. Laga berikutnya melawan Korea dan Thailand hanya memiliki waktu istirahat 48 jam. Jadi kami harus menggunakan pemain yang paling siap,” tambahnya.

