Jadwal Sepakbola Asian Games 2023 Hari Ini, Rabu 20 September: Ada Timnas Jepang U-24 vs Timnas Qatar U-24!

JADWAL cabang olahraga sepakbola putra Asian Games 2023 hari ini Rabu 20 September 2023 akan diulas Okezone. Pertandingan fase grup cabang olahraga sepakbola putra Asian Games 2023 hari ini satu-satunya ada duel Timnas Jepang U-24 vs Timnas Qatar U-24!

Sejatinya, jadwal sepakbola Asian Games 2023 hari ini, Rabu 20 September 2023 akan ada matchday pertama babak penyisihan Grup C dan D. Grup tersebut dihuni oleh sejumlah tim unggulan termasuk Jepang hingga Uzbekistan.

Awalnya, hari ini ada pertandingan Grup C antara Uzbekistan vs Afganistan pukul 15.00 WIB, dan Suriah vs Hong Kong pukul 18.30 WIB. Namun, kedua pertandingan tersebut dibatalkan karena Suriah dan Afghanistan memutuskan mundur dari cabang olahraga sepakbola putra Asian Games 2023.

Keputusan mundur Suriah dan Afghanistan diambil satu hari sebelum kick off cabang olahraga sepakbola putra Asian Games 2023 pada Selasa, 19 September 2023. Suriah dan Afghanistan berasal dari grup yang sama, yakni Grup C.

Terlepas dari itu, hari ini masih ada satu-satunya laga menarik di Grup D antara Jepang vs Qatar pada Rabu 20 September 2023 pukul 18.30 WIB. Lantas, kapan Timnas Indonesia U-24 main lagi?

Sebagai informasi, skuad Timnas Indonesia U-24 besutan Indra Sjafri berhasil meraih 3 poin di laga pertama Grup F. Egy Maulana Vikri cs meraih kemenangan 2-0 atas Kirgistan U-24 di Zhejiang Normal University East Stadium, Selasa (19/9/2023) malam WIB.