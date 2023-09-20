Timnas Indonesia U-24 Sapu Bersih demi Hindari Timnas Korea Selatan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023

Timnas Indonesia U-24 wajib sapu bersih di fase grup demi menghindari Timnas Korea Selatan U-24 di Asian Games 2023. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

TIMNAS Indonesia U-24 wajib sapu bersih demi menghindari Timnas Korea Selatan U-24 di 16 besar Asian Games 2023. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-24 tergabung di Grup F Asian Games 2023 bersama Timnas Korea Utara U-24, Timnas Kirgistan U-24 dan Timnas Taiwan U-24.

Di laga pertama yang berlangsung Selasa 19 September 2023 malam WIB, Timnas Indonesia U-24 menang 2-0 atas Kirgistan U-24. Untuk sementara, Timnas Indonesia U-24 memuncaki klasemen Grup F Asian Games 2023 meski memiliki poin dan selisih gol yang sama dengan Timnas Korea Utara U-24.

Timnas Indonesia U-24 berhak menempati posisi yang lebih tinggi ketimbang Korea Utara U-24 karena unggul dari segi poin disiplin. Selanjutnya, Timnas Indonesia U-24 akan bersua Timnas Taiwan U-24 pada Kamis, 21 September 2023 pukul 15.00 WIB, dan Korea Utara U-23 (Minggu, 23 September 2023 pukul 15.00 WIB).

Skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-24– wajib menyapu bersih dua laga sisa demi mengunci status juara grup. Jika lolos ke 16 besar Asian Games 2023 sebagai juara grup, jalan Timnas Indonesia U-24 di fase gugur dinilai akan lebih mudah.

Hal itu karena jika finis sebagai juara grup, Timnas Indonesia U-24 akan menantang runner-up Grup E yang di atas kertas bakal disii salah satu dari Thailand U-24, Bahrain U-24 dan Kuwait U-24.

Beda halnya jika Timnas Indonesia U-24 finis sebagai runner-up Grup F. Timnas Indonesia U-24 bakal ditantang juara Grup E di 16 besar Asian Games 2023. Juara Grup E kemungkinan ditempati Timnas Korea Selatan U-24 yang tampil serius di ajang empat tahunan ini.