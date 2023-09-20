Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Puji Hugo Samir Usai Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24: Baru 18 Tahun tapi Skill-nya Mengesankan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |10:00 WIB
Media Vietnam Puji Hugo Samir Usai Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24: Baru 18 Tahun tapi Skill-nya Mengesankan!
Hugo Samir dipuji media Vietnam saat perkuat Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. (Foto: Instagram/@hugosamir28)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, memuji Hugo Samir usai mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 di laga pembuka Grup F Asian Games 2023, Selasa 19 September 2023. Soha menyebut Hugo Samir sebagai pesepakbola dengan skill yang mengesankan, meskipun baru berusia 18 tahun.

Hugo Samir merupakan satu dari tiga pemain termuda di skuad Timnas Indonesia U-24 edisi Asian Games 2023. Ia bersanding dengan Kadek Arel dan Dony Tri Pamungkas sebagai pesepakbola Timnas Indonesia U-24 paling muda di Asian Games 2023.

Media Vietnam puji kualitas Hugo Samir

(Media Vietnam puji kualitas Hugo Samir. (Foto: SOHA.VN)

Di laga semalam, Hugo Samir baru mentas di menit 83. Ia masuk menggantikan Egy Maulana Vikri yang tampil atraktif sepanjang diturunkan.

Kesempatan bermain ini tidak disia-siakan winger milik Borneo FC tersebut. Memanfaatkan blunder pemain belakang Kirgistan U-24, Hugo Samir beradu lari dengan pemain belakang lawan di menit 90+3.

Setelah mengungguli pemain belakang lawan, Hugo Samir hendak ditabrak kiper Kirgistan U-24. Namun, sebelum disentuh kiper lawan, Hugo Samir lebih cepat melepaskan bola yang kemudian masuk ke gawang Kirgistan U-24.

Gol itu sekaligus menggenapi kemenangan 2-0 Timnas Indonesia U-24 atas Kirgistan U-24. Sebelumnya, gol pembuka Timnas Indonesia U-24 dicetak Ramai Rumakiek pada menit 58.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662653/alasan-pssi-tunjuk-john-herdman-rekam-jejak-piala-dunia-dan-moncer-lawan-tim-asia-ngf.webp
Alasan PSSI Tunjuk John Herdman: Rekam Jejak Piala Dunia dan Moncer Lawan Tim Asia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/19/pemilik_erspo_muhammad_sadad.jpg
Erspo Naikkan Tawaran Tiga Kali Lipat demi Timnas Indonesia, Siap Ditinggal PSSI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement