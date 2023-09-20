Media Vietnam Puji Hugo Samir Usai Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24: Baru 18 Tahun tapi Skill-nya Mengesankan!

Hugo Samir dipuji media Vietnam saat perkuat Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. (Foto: Instagram/@hugosamir28)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, memuji Hugo Samir usai mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 di laga pembuka Grup F Asian Games 2023, Selasa 19 September 2023. Soha menyebut Hugo Samir sebagai pesepakbola dengan skill yang mengesankan, meskipun baru berusia 18 tahun.

Hugo Samir merupakan satu dari tiga pemain termuda di skuad Timnas Indonesia U-24 edisi Asian Games 2023. Ia bersanding dengan Kadek Arel dan Dony Tri Pamungkas sebagai pesepakbola Timnas Indonesia U-24 paling muda di Asian Games 2023.

(Media Vietnam puji kualitas Hugo Samir. (Foto: SOHA.VN)

Di laga semalam, Hugo Samir baru mentas di menit 83. Ia masuk menggantikan Egy Maulana Vikri yang tampil atraktif sepanjang diturunkan.

Kesempatan bermain ini tidak disia-siakan winger milik Borneo FC tersebut. Memanfaatkan blunder pemain belakang Kirgistan U-24, Hugo Samir beradu lari dengan pemain belakang lawan di menit 90+3.

Setelah mengungguli pemain belakang lawan, Hugo Samir hendak ditabrak kiper Kirgistan U-24. Namun, sebelum disentuh kiper lawan, Hugo Samir lebih cepat melepaskan bola yang kemudian masuk ke gawang Kirgistan U-24.

Gol itu sekaligus menggenapi kemenangan 2-0 Timnas Indonesia U-24 atas Kirgistan U-24. Sebelumnya, gol pembuka Timnas Indonesia U-24 dicetak Ramai Rumakiek pada menit 58.