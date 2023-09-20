Timnas Indonesia U-24 Jadi Satu-satunya Wakil Asia Tenggara yang Finis Juara Grup Asian Games 2023?

TIMNAS Indonesia U-24 bakal menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang finis juara grup Asian Games 2023? Sekadar diketahui, ada empat negara Asia Tenggara yang ambil bagian di Asian Games 2023, yakni Timnas Indonesia U-24, Timnas Thailand U-24, Timnas Vietnam U-24 dan Timnas Myanmar U-24.

Sebanyak empat negara di atas menampilkan performa apik di matchday pertama yang berlangsung pada Selasa, 19 September 2023. Timnas Myanmar U-24 menang 1-0 atas Bangladdesh U-24, tim yang empat tahun lalu lolos ke 16 besar Asian Games.

(Timnas Indonesia U-24 membuka Asian Games 2023 dengan hasil manis. (Foto: NOC Indonesia)

Kemudian, Vietnam U-24 menggilas Mongolia U-24 dengan skor 4-2, serta Timnas Indonesia U-24 yang menang 2-0 atas Kirgistan U-24. Tercatat hanya Thailand U-24 yang gagal menang setelah ditahan Bahrain U-24 dengan skor 1-1.

Meski mendapatkan hasil positif di matchday pertama, tercatat hanya Timnas Indonesia U-24 yang peluang finisnya sebagai juara grup terbuka lebar. Penilaian ini berdasarkan kualitas sisa lawan Timnas Indonesia U-24 dan tiga negara Asia Tenggara lain di fase grup Asian Games 2023.

Di dua laga sisa, Timnas Indonesia U-24 akan berjumpa Taiwan U-24 dan Korea Utara U-24. Di atas kertas, Timnas Indonesia U-24 bisa mengatasi perlawanan Taiwan U-24. Sementara Korea Utara U-24, kualitas mereka tidak terlalu istimewa saat menang 2-0 atas Taiwan U-24 di laga pertama.

Lantas, bagaimana dengan Myanmar U-24? Di dua laga selanjutnya Myanmar U-24 akan bersua India U-24 dan China U-24. China U-24 diprediksi keluar sebagai juara Grup A mengingat di laga pertama menggilas India U-24 lewat skor 5-1.