Media Vietnam Puji Mentalitas Timnas Indonesia U-24 yang Sukses Redam Tekanan dari Kirgistan U-24

MEDIA asal Vietnam, Soha VN, memuji mentalitas yang dimiliki oleh para pemain Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. Sebab pada matchday pertama Grup F cabang olahraga (cabor) sepakbola putra Asian Games 2023 itu, Timnas Indonesia U-24 berhasil keluar dari tekanan dan bahkan menang 2-0 atas Kirgistan U-23 di laga tersebut.

Ya, Timnas Indonesia U-24 sukses mengalahkan Kirgistan U-24 di Zhejiang Normal University Stadium, Hangzhou, China pada Selasa 19 September 2023 malam WIB. Tampil cukup dominan, pasukan Indra Sjafri berhasil mencatatkan dua gol tanpa balas.

Sepasang gol itu tercipta lewat tendangan keras Ramai Rumakiek (57’), dan sepakan terukur Hugo Samir (90+2’). Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U-24 memimpin klasemen sementara Grup F dengan perolehan poin dan gol yang sama dengan Korea Utara U-24.

Usai laga, Soha VN menganalisas dan menilai Timnas Indonesia U-24 berhasil mengatasi tekanan Kirgistan U-24 pada babak pertama. Selain faktor mental yang kuat, Soha VN menyebut pasukan Indra Sjafri bermain dengan disiplin dan konsentrasi tinggi.

“Di babak pertama, Indonesia mendapat tekanan dari lawan dan harus mundur dengan bermain rendah. Namun pemain Indonesia memiliki mental yang kuat,” tulis Soha VN, dikutip pada Rabu (20/9/2023).

“Konsentrasi dan ketaatan pada disiplin taktis yang baik membantu Indonesia menetralisir sebagian besar serangan lanjutan Kirgistan. Lebih banyak menguasai bola, tim Asia Tengah tak banyak menciptakan peluang mencetak gol,” sambung tulisan itu.