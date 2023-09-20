Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Minum Sambil Jongkok, Adab Berkelas Rizky Ridho di Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 Jadi Sorotan!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |06:13 WIB
Minum Sambil Jongkok, Adab Berkelas Rizky Ridho di Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 Jadi Sorotan!
Pemain Timnas Indonesia U-24, Rizky Ridho. (Foto: Instagram/rizkyridhoramadhani)
A
A
A

MINUM sambil jongkok, adab berkelas Rizky Ridho di laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 di matchday pertama Grup F Asian Games 2023 menjadi sorotan. Ya, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang memuji adab yang dilakukan oleh kapten skuad Garuda Muda tersebut.

Setelah memimpin Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 asuhan Shin Tae-yong, Rizky Ridho kembali dipercaya untuk menjadi kapten di Asian Games 2023 ini. Ia pun bermain apik kala membantu Timnas Indonesia U-24 menang 2-0 atas Kirgistan di matchday pertama.

Bermain di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua, China, pada Selasa 19 September 2023, Timnas Indonesia U-24 menang atas Kirgistan berkat gol dari Ramai Rumakiek di menit 58 dan Hugo Samir pada menit ke-90+2.

Menariknya dalam laga tersebut, ada momen yang membuat netizen salah fokus, yakni ketika Rizky Ridho meminum sambil jongkok. Tentunya bagi umat muslim mengetahui bahwa menurut hadits, ada larangan minum sambil berdiri.

Jongkok lantas menjadi solusi terbaik ketika tidak ada tempat duduk di sekitaran ketika hendak meminum. Sejumlah atlet musim Indonesia pun terlihat kerap melakukan aksi minum sambil jongkok ketika sedang bertanding.

Rizky Ridho

Ada beberapa yang lupa melakukan minum sambil jongkok tersebut, namun tidak untuk Rizky Ridho yang terlihat beberapa kali memilih menenggak minumnya sambil berjongkok. Bahkan beberapa kali pun terlihat bek Persija Jakarta tersebut menawarkan minumnya kepada wasit pertandingan.

Momen itulah yang membuat nama Rizky Ridho dibicarakan usai laga Timnas Indonesia U-24 vs Kirgistan U-24 di cabang olahraga (cabor) sepakbola putra Asian Games 2023. Rizky Ridho dan Andy Setyo pun bermain apik di lini belakang Timnas Indonesia U-24 hingga mampu menjaga clean sheet hingga menang 2-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
