TC di Jerman Jelang Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 Tak Alami Masalah dengan Suhu dan Iklim

MONCHENGLADBACH – Timnas Indonesia U-17 tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Jerman jelang Piala Dunia U-17 2023. Setibanya di sana, pemain Timnas Indonesia U-17 pun dipastikan tak mengalami masalah dengan suhu dan iklim.

Sang pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, pun menyebut adaptasi para pemainnya di Jerman tidak terlalu sulit. Di Eropa sendiri, kini masih memasuki masa musim panas.

Menurut Bima Sakti, suhu di Jerman berkisar antara 20 sampai 30 derajat celsius. Jika dibandingkan, suhu di Jerman tidak jauh berbeda dengan kota dekat dataran tinggi di Indonesia, seperti Bogor, Bandung, atau Malang.

“Iklim tidak bermasalah, cuaca di sini sekira 20-30 derajat celsius, tidak terlalu dingin. Pemain bisa cepat adaptasi,” kata Bima Sakti pada rilis resmi PSSI, Rabu (20/9/2023).

Bima Sakti juga membeberkan agenda awal Timnas Indonesia U-17 selama di Jerman. Menurutnya, Iqbal Gwijangge dan kolega masih menjalani latihan adaptasi untuk menghilangkan asam laktat dalam tubuh.