Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Beri Penjelasan soal Renovasi Stadion Gelora Bung Tomo

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |01:45 WIB
Jelang Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Beri Penjelasan soal Renovasi Stadion Gelora Bung Tomo
Erick Thohir tatap Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan detail renovasi Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, jelang Piala Dunia U-17 2023. Sebelumnya, renovasi Stadion GBT sempat dipertanyakan oleh Persebaya Surabaya selaku klub yang menghuni venue tersebut.

Menurut Erick, renovasi Stadion GBT jelang Piala Dunia U-17 2023 ada pada aspek parkir dan akses menuju stadion yang berupa tanjakan. Erick mengakui renovasi Stadion GBT merupakan perbaikan minor.

Stadion Gelora Bung Tomo

Namun, Erick tidak ingin catatan minor itu dipandang remeh. Pasalnya, mata internasional akan tertuju pada Piala Dunia U-17 2023.

“Saya rasa perbaikan selalu ada lah. Karena kita kan mengarahkan adanya pertandingan U-17 ini juga bagian kita merenovasi stadion-stadion sepakbola kita untuk standar yang lebih tinggi,” kata Erick pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 19 September 2023.

“Catatan kemaren parkir saja, karena parkinya itu perlu ada pengaspalan dan akses ke stadion itu ada pintu, tetapi kan tanjakan itu cukup tinggi,” lanjutnya.

“Jadi, ya mungkin itu salah satu minorlah, tetapi itu memang yang akan untuk dilakukan perbaikan daripada fasilitas Gelora Bung Tomo,” jelas Erick.

Diketahui, pada Jumat 15 September 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melayangkan surat kepada pihak Persebaya. Klub berjuluk Bajul Ijo tersebut harus mengosongkan Stadion GBT sejak keluarnya surat hingga Piala Dunia U-17 2023 usai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662407/mees-hilgers-resmi-gabung-agensi-kelas-dunia-siap-pindah-klub-tdx.webp
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Kelas Dunia, Siap Pindah Klub?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/john_herdman.jpg
John Herdman Siap-Siap! Timnas Indonesia Hadapi Jadwal Super Padat di 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement