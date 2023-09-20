Jelang Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Beri Penjelasan soal Renovasi Stadion Gelora Bung Tomo

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan detail renovasi Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, jelang Piala Dunia U-17 2023. Sebelumnya, renovasi Stadion GBT sempat dipertanyakan oleh Persebaya Surabaya selaku klub yang menghuni venue tersebut.

Menurut Erick, renovasi Stadion GBT jelang Piala Dunia U-17 2023 ada pada aspek parkir dan akses menuju stadion yang berupa tanjakan. Erick mengakui renovasi Stadion GBT merupakan perbaikan minor.

Namun, Erick tidak ingin catatan minor itu dipandang remeh. Pasalnya, mata internasional akan tertuju pada Piala Dunia U-17 2023.

“Saya rasa perbaikan selalu ada lah. Karena kita kan mengarahkan adanya pertandingan U-17 ini juga bagian kita merenovasi stadion-stadion sepakbola kita untuk standar yang lebih tinggi,” kata Erick pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 19 September 2023.

“Catatan kemaren parkir saja, karena parkinya itu perlu ada pengaspalan dan akses ke stadion itu ada pintu, tetapi kan tanjakan itu cukup tinggi,” lanjutnya.

“Jadi, ya mungkin itu salah satu minorlah, tetapi itu memang yang akan untuk dilakukan perbaikan daripada fasilitas Gelora Bung Tomo,” jelas Erick.

Diketahui, pada Jumat 15 September 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melayangkan surat kepada pihak Persebaya. Klub berjuluk Bajul Ijo tersebut harus mengosongkan Stadion GBT sejak keluarnya surat hingga Piala Dunia U-17 2023 usai.