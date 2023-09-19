Pesan Erick Thohir Usai Timnas Indonesia U-24 Menang 2-0 atas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023: Tetap Fokus hingga Laga Terakhir!

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sampaikan pesan khusus kepada pemain Timnas Indonesia U-24 usai mengalahkan Kirgistan U-24 di laga perdana Grup F Asian Games 2023. Dia meminta para pemain Timnas Indonesia U-24 tetap fokus melakoni laga-laga ke depannya demi merbeut tiket 16 besar.

Erick Thohir sendiri bersyukur Timnas Indonesia U-24 berhasil meneruskan tren positif. Sebelumnya, Garuda Muda juga diketahui mengukir perjalanan manis di ajang SEA Games 2023, Piala AFF U-23 2023, hingga Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Sekadar informasi, sebelumnya dua kelompok Timnas Indonesia meraih hasil impresif di FIFA Matchday dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Dua tim asuhan Shin Tae-yong itu berhasil meraih kemenangan di ajang masing-masing.

“Syukur Alhamdulillah kita mampu melanjutkan tren positif Timnas. Setelah SEA Games, Piala AFF U-23, dan Kualifikasi Piala Asia U-23,” kata Erick pada rilis resmi PSSI, Selasa (19/9/2023).

“Kini di level utama Asia, yakni Asian Games, kemenangan pun bisa diraih. Tradisi menang ini mesti kita terus pelihara,” tutur Erick menambahkan.

Namun demikian, Erick tidak ingin Timnas Indonesia U-24 terlena dengan kemenangan atas Kirgistan U-24. Pria yang juga Menteri BUMN itu ingin para pemain tetap fokus menatap laga selanjutnya untuk merebut tiket menuju babak 16 besar.

“Kita mesti tetap fokus hingga laga terakhir. Mari kita rebut tiket 16 besar! Bermain lawan siapa pun, cara kita bermain, baik dari sisi teknis dan mental, harus sama,” ujar Erick.