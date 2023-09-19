Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Erick Thohir Usai Timnas Indonesia U-24 Menang 2-0 atas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023: Tetap Fokus hingga Laga Terakhir!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |21:23 WIB
Pesan Erick Thohir Usai Timnas Indonesia U-24 Menang 2-0 atas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023: Tetap Fokus hingga Laga Terakhir!
Erick Thohir beri pesan ke pemain Timnas Indonesia U-24. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sampaikan pesan khusus kepada pemain Timnas Indonesia U-24 usai mengalahkan Kirgistan U-24 di laga perdana Grup F Asian Games 2023. Dia meminta para pemain Timnas Indonesia U-24 tetap fokus melakoni laga-laga ke depannya demi merbeut tiket 16 besar.

Erick Thohir sendiri bersyukur Timnas Indonesia U-24 berhasil meneruskan tren positif. Sebelumnya, Garuda Muda juga diketahui mengukir perjalanan manis di ajang SEA Games 2023, Piala AFF U-23 2023, hingga Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Timans Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24

Sekadar informasi, sebelumnya dua kelompok Timnas Indonesia meraih hasil impresif di FIFA Matchday dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Dua tim asuhan Shin Tae-yong itu berhasil meraih kemenangan di ajang masing-masing.

“Syukur Alhamdulillah kita mampu melanjutkan tren positif Timnas. Setelah SEA Games, Piala AFF U-23, dan Kualifikasi Piala Asia U-23,” kata Erick pada rilis resmi PSSI, Selasa (19/9/2023).

“Kini di level utama Asia, yakni Asian Games, kemenangan pun bisa diraih. Tradisi menang ini mesti kita terus pelihara,” tutur Erick menambahkan.

Namun demikian, Erick tidak ingin Timnas Indonesia U-24 terlena dengan kemenangan atas Kirgistan U-24. Pria yang juga Menteri BUMN itu ingin para pemain tetap fokus menatap laga selanjutnya untuk merebut tiket menuju babak 16 besar.

“Kita mesti tetap fokus hingga laga terakhir. Mari kita rebut tiket 16 besar! Bermain lawan siapa pun, cara kita bermain, baik dari sisi teknis dan mental, harus sama,” ujar Erick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662385/pekan-depan-john-herdman-diumumkan-jadi-pelatih-timnas-indonesia-jyz.webp
Pekan Depan John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/04/jay_idzes.jpg
Pelatih Sassuolo Pasang Alarm! Jay Idzes Dkk Diminta Waspada Senjata Rahasia Parma
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement