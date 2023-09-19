Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-24 yang Bersinar Kontra Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023, Nomor 1 Kunci Kemenangan!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |21:05 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-24 yang Bersinar Kontra Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023, Nomor 1 Kunci Kemenangan!
Timnas Indonesia U-24 mengalahkan Kirgistan U-24 dengan skor 2-0 di laga perdana Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

SEBANYAK lima pemain Timnas Indonesia U-24 yang bersinar kontra Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah sosok yang mengunci kemenangan.

Skuad Garuda Muda -- julukan Timnas Indonesia U-24 -- membuka perjalanan mereka di Asian Games 2023 dengan kemenangan. Mereka sukses menumpaskan Kirgistan U-24 dengan skor 2-0 pada Selasa (19/9/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia U-24

Setidaknya, ada lima pemain Timnas Indonesia U-24 yang bersinar kontra Timnas Kirgistan U-24. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia U-24 yang Bersinar Kontra Timnas Kirgistan U-24

5. Ramai Rumakiek

Ramai Rumakiek

Ramai Rumakiek membuka skor pada menit ke-58 untuk Timnas Indonesia U-24. Aksinya dari sayap kiri sukses merepotkan pertahanan Kirgistan.

Rumakiek kemudian melepaskan tembakan dari dekat kotak penalti. Kebuntuan pun akhirnya terpecahkan setelah Garuda Muda menghabiskan babak pertama dengan kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan.

4. Egy Maulana Vikri

Egy Maulana Vikri

Egy Maulana Vikri gagal mencetak gol dalam laga ini. Namun, permainan Egy di sepanjang laga sukses merepotkan pertahanan Kirgistan.

Beberapa peluang pun sempat didapatkan oleh penyerang Dewa United ini. Namun, Egy belum cukup beruntung untuk mencetak gol dalam laga ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662545/hoax-pengakuan-wni-jadi-art-cristiano-ronaldo-digaji-rp97-juta-perbulan-mkw.webp
Hoax Pengakuan WNI Jadi ART Cristiano Ronaldo Digaji Rp97 Juta Perbulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/03/borneo_fc_vs_psm.jpg
Borneo FC Comeback Dramatis atas PSM, Usir Persib dari Puncak Klasemen Super League
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement