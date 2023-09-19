5 Pemain Timnas Indonesia U-24 yang Bersinar Kontra Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023, Nomor 1 Kunci Kemenangan!

Timnas Indonesia U-24 mengalahkan Kirgistan U-24 dengan skor 2-0 di laga perdana Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

SEBANYAK lima pemain Timnas Indonesia U-24 yang bersinar kontra Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah sosok yang mengunci kemenangan.

Skuad Garuda Muda -- julukan Timnas Indonesia U-24 -- membuka perjalanan mereka di Asian Games 2023 dengan kemenangan. Mereka sukses menumpaskan Kirgistan U-24 dengan skor 2-0 pada Selasa (19/9/2023) malam WIB.

Setidaknya, ada lima pemain Timnas Indonesia U-24 yang bersinar kontra Timnas Kirgistan U-24. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia U-24 yang Bersinar Kontra Timnas Kirgistan U-24

5. Ramai Rumakiek





Ramai Rumakiek membuka skor pada menit ke-58 untuk Timnas Indonesia U-24. Aksinya dari sayap kiri sukses merepotkan pertahanan Kirgistan.

Rumakiek kemudian melepaskan tembakan dari dekat kotak penalti. Kebuntuan pun akhirnya terpecahkan setelah Garuda Muda menghabiskan babak pertama dengan kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan.

4. Egy Maulana Vikri





Egy Maulana Vikri gagal mencetak gol dalam laga ini. Namun, permainan Egy di sepanjang laga sukses merepotkan pertahanan Kirgistan.

Beberapa peluang pun sempat didapatkan oleh penyerang Dewa United ini. Namun, Egy belum cukup beruntung untuk mencetak gol dalam laga ini.