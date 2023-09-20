Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Barcelona vs Antwerp FC di Liga Champions 2023-2024: Menggila, Blaugrana Pesta Gol 5-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |04:08 WIB
Hasil Barcelona vs Antwerp FC di Liga Champions 2023-2024: Menggila, Blaugrana Pesta Gol 5-0!
Laga Barcelona vs Antwerp FC di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Barcelona vs Antwerp FC di Liga Champions 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Blaugrana -julukan Barcelona- sukses tampil menggila sehingga menang besar dengan skor 5-0.

Laga Barcelona vs Antwerp FC digelar di Stadion Camp Nou, Rabu (20/9/2023) dini hari WIB. Bintang muda Barcelona, Joao Felix, tampil gemilang dalam laga ini karena bisa mencetak brace alias dua gol.

Barcelona vs Antwerp FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barcelona membuka laga dengan begitu apik. Tampil dominan, mereka sudah bisa membuka keunggulan di menit ke-11.

Bintang muda anyar Barcelona, Joao Felix, sukses mencatatkan namanya di papan skor. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Ilkay Gundogan. Barcelona unggul 1-0.

Selang 8 menit kemudian, giliran Robert Lewandowski yang unjuk gigi. Dia mendapat umpan silang yang bagus dari Joao Felix. Lewandsoki pun menyelesaikannya dengan manis hingga membawa Barcelona menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Barcelona yang belum puas dengan keunggulan itu masih terus menyerang gawang Antwerp FC. Di menit ke-22, Barcelona menambah keunggulannya usai Jelle Bataille mencetak gol bunuh diri kala menghalau serangan dari Raphinha.

Hingga akhir laga babak pertama, tak ada gol tambahan yang tercipta. Barcelona pun unggul 3-0 atas tim tamunya.

Halaman:
1 2
      
