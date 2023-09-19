Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Bangga dengan Performa Pemain Muda Timnas Indonesia U-24 Usai Menang 2-0 atas Kirgistan U-24

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |22:49 WIB
Indra Sjafri Bangga dengan Performa Pemain Muda Timnas Indonesia U-24 Usai Menang 2-0 atas Kirgistan U-24
Ramai Rumakiek kala membela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. (Foto: PSSI)
HANGZHOU – Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, mengomentari hasil laga kontra Timnas Kirgistan U-24 di laga perdana Asian Games 2024. Dia pun bangga dengan performa para pemain muda Timnas Indonesia U-24 dalam laga tersebut.

Menurut Indra, para pemain tersebut merupakan salah satu fondasi sepakbola Tanah Air di masa depan. Dia pun amat bersyukur dengan hasil manis yang didapat atas Kirgistan U-24.

Timnas Indonesia U-24

“Pemain yang kami bawa ke Asian Games adalah pemain-pemain yang berumur antara 16 sampai 23 tahun, mereka adalah pemain muda Indonesia yang kami persiapkan untuk pemain-pemain masa depan,” kata Indra pada konferensi pers, Selasa (19/9/2023).

“Hugo Samir yang mencetak gol kedua baru berumur 18 tahun, dan banyak pemain muda yang kami bawa ke sini, walaupun secara regulasi kelahiran 94 (termasuk pemain senior),” ucapnya menambahkan.

“Ada perhatian dari federasi kami bahwa kita harus memperbanyak pemain Tim nasional di seluruh kelompok umur,” jelas Indra Sjafri.

Dalam regulasi Asian Games 2023 diketahui tim peserta harus membawa pemain kelahiran 1999. Tim peserta juga diperbolehkan membawa serta dua pemain senior.

Namun, pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, menurunkan cukup banyak pemain muda di laga pembuka kontra Kirgistan U-24. Mayoritas pemain muda menghuni daftar susunan pemain, sebut saja Haykal Alhafiz, Muhammad Taufany, Rizky Ridho, Robi Darwis, hingga Ramai Rumakiek.

Nama terakhir berhasil mencetak gol pembuka keunggulan Timnas Indonesia U-24 lewat tendangan keras (57’). Satu gol Timnas Indonesia U-24 lainnya dicetak Hugo Samir yang masih berusia 17 tahun (90+2’).

