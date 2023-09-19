Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023, Live di RCTI!

Timnas Indonesia U-24 kala berlaga di Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga kedua Grup F yang akan berlangsung di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua, pada Kamis 21 September 2023 pukul 15.00 WIB itu dapat disaksikan secara live di RCTI.

Timnas Indonesia U-24 baru saja memulai perjalanan di Asian Games 2023 dengan melawan Kirgistan U-24. Hasilnya, berlaga di Zheijang University Stadium, Hangzhou, Selasa (19/9/2023) malam WIB, pasukan Indra Sjafri sukses menang dengan skor 2-0.

Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24- harus kesulitan meladeni permainan Kirgistan U-24 di babak pertama. Alhasil, skor 0-0 terus terjaga di sepanjang babak pertama.

Baru pada babak kedua, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24- sukses tampil ciamik. Dua gol tercipta lewat aksi Ramai Rumakiek (58’) dan Hugo Samir (90+2’).

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U-24 langsung melesat memimpin klasemen sementara Grup F. Mereka kini mengemas tiga poin.

Tetapi, Timnas Indonesia U-24 dipepet ketat oleh Timnas Korea Utara U-24 di klasemen sementara Grup F. Korea Utara U-24 juga mendapat 3 poin usai menang 2-0 juga atas Taiwan U-24.