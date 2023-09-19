Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Lengkap Matchday Pertama Sepakbola Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 Kalahkan Kirgistan U-24 2-0, Thailand U-24 Gagal Menang!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |21:43 WIB
Hasil Lengkap Matchday Pertama Sepakbola Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 Kalahkan Kirgistan U-24 2-0, Thailand U-24 Gagal Menang!
Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

HASIL lengkap matchday pertama sepakbola Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Haisl manis berhasil diraih sejumlah tim, termasuk Timnas Indonesia U-24.

Ya, pertandingan di cabang olahraga (cabor) sepakbola Asian Games 2023 sudah mulai berlangsung pada hari ini, Selasa (19/9/2023). Total, ada 8 pertandingan yang digelar hari ini mulai siang tadi.

Timnas Indonesia U-24

Di Grup F, ada Timnas Indonesia U-24 yang memulai perjalanannya dengan melawan Timnas Kirgistan U-24. Bermain di Zheijang University Stadium, Hangzhou, Selasa (19/9/2023) malam WIB, skuad Garuda Muda mampu menang meyakinkan dengan skor 2-0.

Gol pertama Timnas Indonesia U-24 dicetak Ramai Rumakiek pada menit ke-57. Kemudian, Hugo Samir menggandakan keunggulan skuad Garuda Muda jelang akhir laga, tepatnya di menit ke-90+2.

Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia U-24 berada di puncak klasemen sementara Grup F saat ini. Tepat di belakang Timnas Indonesia U-24, ada Korea Utara U-24 yang mengekor ketat dengan perolehan poin sama, yakni 3 poin.

Pasalnya, Timnas Korea Utara U-24 juga berhasil mengalahkan Taiwan U-24. Laga perdana Grup F itu diselesaikan Timnas Korea Utara U-24 dengan skor 2-0 juga.

Selain di Grup F, laga seru juga tersaji di Grup A. Ada tuan rumah, Timnas China U-24 yang juga berlaga hari ini dengan melawan India U-24. Timnas China U-24 pun tampil menggila di Huanglong Sports Center Stadium karena menang besar 5-1.

Hasil itu membawa China U-24 berada di puncak klasemen Grup A. Di belakangnya, ada Myanmar U-24 yang mengekor ketat dengan perolehan poin sama, yakni 3 angka, usai menang atas Bangladesh U-24 dengan skor 1-0.

Di Grup B, ada dua pertandingan juga yang digelar hari ini. Salah satunya mempertemukan tim kuat Asia Tenggara, yakni Vietnam U-24, yang melawan Timnas Mongolia U-24. Hasilnya, Timnas Vietnam U-24 berhasil menang dengan skor 4-2.

Selain itu, ada juga duel Timnas Arab Saudi U-24 vs Timnas Iran U-24. Pertandingan itu berlangsung sengit sehingga berakhir dengan skor imbang 0-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662423/real-madrid-vs-real-betis-siap-digelar-ini-info-tayangnya-di-vision-qhl.webp
Real Madrid vs Real Betis Siap Digelar, Ini Info Tayangnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/03/john_herdman.jpg
Heboh! Begini Reaksi Netizen usai John Herdman Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement