Hasil Lengkap Matchday Pertama Sepakbola Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 Kalahkan Kirgistan U-24 2-0, Thailand U-24 Gagal Menang!

HASIL lengkap matchday pertama sepakbola Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Haisl manis berhasil diraih sejumlah tim, termasuk Timnas Indonesia U-24.

Ya, pertandingan di cabang olahraga (cabor) sepakbola Asian Games 2023 sudah mulai berlangsung pada hari ini, Selasa (19/9/2023). Total, ada 8 pertandingan yang digelar hari ini mulai siang tadi.

Di Grup F, ada Timnas Indonesia U-24 yang memulai perjalanannya dengan melawan Timnas Kirgistan U-24. Bermain di Zheijang University Stadium, Hangzhou, Selasa (19/9/2023) malam WIB, skuad Garuda Muda mampu menang meyakinkan dengan skor 2-0.

Gol pertama Timnas Indonesia U-24 dicetak Ramai Rumakiek pada menit ke-57. Kemudian, Hugo Samir menggandakan keunggulan skuad Garuda Muda jelang akhir laga, tepatnya di menit ke-90+2.

Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia U-24 berada di puncak klasemen sementara Grup F saat ini. Tepat di belakang Timnas Indonesia U-24, ada Korea Utara U-24 yang mengekor ketat dengan perolehan poin sama, yakni 3 poin.

Pasalnya, Timnas Korea Utara U-24 juga berhasil mengalahkan Taiwan U-24. Laga perdana Grup F itu diselesaikan Timnas Korea Utara U-24 dengan skor 2-0 juga.

Selain di Grup F, laga seru juga tersaji di Grup A. Ada tuan rumah, Timnas China U-24 yang juga berlaga hari ini dengan melawan India U-24. Timnas China U-24 pun tampil menggila di Huanglong Sports Center Stadium karena menang besar 5-1.

Hasil itu membawa China U-24 berada di puncak klasemen Grup A. Di belakangnya, ada Myanmar U-24 yang mengekor ketat dengan perolehan poin sama, yakni 3 angka, usai menang atas Bangladesh U-24 dengan skor 1-0.

Di Grup B, ada dua pertandingan juga yang digelar hari ini. Salah satunya mempertemukan tim kuat Asia Tenggara, yakni Vietnam U-24, yang melawan Timnas Mongolia U-24. Hasilnya, Timnas Vietnam U-24 berhasil menang dengan skor 4-2.

Selain itu, ada juga duel Timnas Arab Saudi U-24 vs Timnas Iran U-24. Pertandingan itu berlangsung sengit sehingga berakhir dengan skor imbang 0-0.