SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Timnas Kuwait U-24 di Asian Games 2023: Negara Shin Tae-yong Menang 9-0!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |21:12 WIB
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Timnas Kuwait U-24 di Asian Games 2023: Negara Shin Tae-yong Menang 9-0!
Berikut hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Timnas Kuwait U-24 di Asian Games 2023. (Foto: Instagram/@thekfa)
HASIL Timnas Korea Selatan U-24 vs Timnas Kuwait U-24 di Asian Games 2023 akan diulas Okezone. Secara luar biasa, Timnas Korea Selatan U-24 menang 9-0 atas Timnas Kuwait U-24!

Gelandang serang VFB Stuttgart, Jeong Woo-yeong, menjadi bintang kemenangan Timnas Korea Selatan U-24. Pesepakbola 23 tahun ini mencetak hattrick, tepatnya lewat gol-gol yang dikemas pada menit ketiga, 45 dan 48.

Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Timnas Kuwait U-24

Selain Jeong Woo-yeong, gol-gol Timnas Korea Selatan U-24 dikemas Cho Young-wook (19 dan 74), Paik Seung-ho (44’), Won-sang (52’), Park Jae-yong (80’) dan An Jae-jun (90=6’).

Kemenangan ini meroketkan Korea Selatan U-24 ke puncak klasemen Grup E Asian Games 2023 dengan tiga poin. Mereka unggul dua angka dari Bahrain U-24 dan Thailand U-24 di posisi dua dengan tiga.

Selanjutnya, Korea Selatan U-24 akan menantang Thailand U-24 pada Kamis, 21 September 2023 pukul 18.30 WIB. Jika menang, Korea Selatan U-24 hampir pasti menyegel satu tempat ke 16 besar.

Sementara Thailand U-24, kekalahan dari Korea Selatan U-24 membuat jalan mereka untuk lolos ke 16 besar Asian Games 2023 semakin berat, mengingat di laga pertama mereka ditahan Bahrain 1-1. satu hal yang pasti, Korea Selatan U-24 merupakan negara yang paling dihindari tim-tim lain di Asian Games 2023.

Sebab, Korea Selatan U-24 turun dengan kekuatan penuh di Asian games 2023. Timnas Korea Selatan U-24 memanfaatkan slot tiga pemain senior yang diizinkan dengan memanggil Park Jin-seop (Jeonbuk Hyundai Motors), Seol Young-woo (Ulsan Hyundai) dan Paik Seung-ho (Jeonbuk Hyundai Motors).

