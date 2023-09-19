Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Malaysia, Timnas Indonesia U-24 Bakal Bantai Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |18:01 WIB
Gara-Gara Malaysia, Timnas Indonesia U-24 Bakal Bantai Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023?
Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi Timnas Kirgistan U-24 di laga pembuka Asian Games 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

GARA-gara Malaysia, Timnas Indonesia U-24 bakal bantai Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023? Pertanyaan ini timbul lantaran Malaysia yang notabene sebagai tim sesame Asia Tenggara pernah membantai Kirgistan di Asian Games edisi sebelumnya.

Pembantaian itu terjadi di Asian Games 2018 yang digelar di Indonesia. Saat itu, Timnas Malaysia U-23 menang atas Kirgistan dengan skor 3-1 di babak penyisihan grup E cabang olahraga sepak bola Asian Games 2018 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu 15 Agustus 2018.

Berkaca dari sejarah yang dibuat Malaysia itu, apakah Timnas Indonesia U-24 juga bakal bantai Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023? Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia U-24 tergabung di Grup F bersama Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan pada babak fase grup Asian Games 2023.

Skuad Timnas Indonesia U-24 akan mengawali perjuangannya di Grup F Asian Games 2023 dengan menantang Timnas Kirgistan U-24. Sesuai jadwal, duel Timnas Indonesia U-24 vs Kirgistan akan digelar di Stadion Zhejiang Normal University East, Jinhua, China pada Selasa, (19/9/2023) pukul 18.30 WIB.

Jelang menghadapi laga pertama Grup F itu, pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, menegaskan anak asuhnya siap untuk meladeni Timnas Kirgistan U-24 meski hanya berkekuatan 19 pemain. Juru taktik berkumis tebal itu menekankan pasukannya untuk focus agar bisa memetik tiga poin.

“Yang jelas kami sudah fokus jelang laga perdana lawan Kirgistan. Pemain yang siap dan sudah ada di Huangzhou sebanyak 19 pemain," ungkap Indra Sjafri, mengutip dari laman resmi PSSI, Selasa (19/9/2023).

Halaman: 1 2
1 2
      
