Hasil Timnas Korea Utara U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023: Dominan, Korea Utara Menang 2-0!

Timnas Korea Utara U-24 kalahkan Taiwan U-24 dengan skor 2-0 di Asian Games 2023 (Foto: AFC)

HASIL Timnas Korea Utara U-24 vs Taiwan U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang digelar di Zheijang Normal University East Stadium, Hangzhou, China pada Selasa (19/9/2023) sore WIB berakhir dengan kemenangan Korea Utara dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan Korea Utara diukir pada babak pertama. Jo Guk-ri membuka skor pada menit ketujuh, sebelum digandakan oleh Kuk Kim-jin empat menit kemudian.

Jalannya Pertandingan

Korea Utara langsung mendominasi sejak kick-off. Tim yang dibesut Ju Song-il tersebut sudah menggempur pertahanan Taiwan sedari awal tanpa ampun.

Tak butuh waktu lama, Korea Utara mampu memecah kebuntuan melalui gol yang dicetak Jo Guk-ri. Lima menit berselang, Korea Utara langsung mampu menggandakan keunggulan lewat gol Kuk Jin Kim.

Nyaris tak ada peluang berbahaya yang dilancarkan Taiwan. Korea Utara pun unggul nyaman hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama.

Taiwan berusaha untuk bangkit pada babak kedua. Namun, mereka tetap kesulitan untuk sekadar melepaskan tembakan tepat sasaran.