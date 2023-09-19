Alasan Kenapa Ramadhan Sananta Tidak Boleh Digantikan Pemain Lain di Asian Games 2023

ALASAN kenapa Ramadhan Sananta tidak boleh digantikan pemain lain di Asian Games 2023 akan dikupas Okezone di artikel ini. Menurut pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, alasannya karena id card penyerang 20 tahun tersebut sudah diterbitkan oleh panitia Asian Games 2023.

Ramadhan Sananta awalnya memang terdaftar dalam 22 pemain Timnas Indonesia U-24 yang dipanggil Indra Sjafri untuk mentas Asian Games 2023 di China. Namun, striker milik Persis Solo itu tak jadi dibawa ke China karena tidak dilepas oleh klubnya.

Persis Solo beralasan skuadnya mengalami krisis penyerang sehingga jasa striker 20 tahun itu dibutuhkan untuk melakoni Liga 1 2023-2024. Padahal, pihak klub kebanggaan warga Solo itu sebelumnya berkomitmen akan melepas Ramadhan Sananta ke Asian Games 2023.

“Dari hasil diskusi dan komitmen saya dengan klub, salah satunya Persis Solo, sebelumnya setuju memberikan pemain memperkuat timnas Asian Games. Untuk Persis Solo kita panggil hanya satu pemain, yaitu Ramadhan Sananta,” beber Indra Sjafri, mengutip dari laman resmi PSSI.

Indra Sjafri bahkan dengan rela mengabulkan permintaan Persis Solo yang ingin Ramadhan Sananta bermain terlebih dulu saat melawan PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024 pada 16 September 2023. Sang top skor SEA Games 2023 itu pun diizinkan menyusul ke China pada 18 September 2023 dini hari WIB.

“Atas Izin Persis Solo dan komitmen manager, Persis menyetujui Sananta bergabung dengan permintaan bermain terlebih dulu melawan PSIS Semarang, di tanggal 16 September 2023. Kita setujui dan sepakat pemain yang bersangkutan berangkat menyusul ke Huangzhou tanggal 18 September 2023 dini hari,” kata Indra Sjafri.

Namun ternyata, janji manis Persis Solo yang awalnya akan melepas Ramadhan Sananta ke skuad Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2023 harus diingkari. Indra Sjafri pun menyayangkan hal itu karena eks striker PSM Makassar tersebut sudah terdaftar di Asian Games 2023 dan dibuatkan id card.

“Tapi akhirnya Sananta tidak dibolehkan berangkat. Padahal id card sudah diterbitkan oleh panitia Asian Games. Tiket keberangkatan ke Huangzhou juga sudah disiapkan untuk semua pemain yang menyusul dengan penerbangan tanggal 18 September dini hari pukul 00:15 WIB,” ungkap Indra Sjafri.

Masih menurut Indra Sjafri, berhubung id card Ramadhan Sananta sudah diterbitkan oleh panitia Asian Games 2023, maka sang penyerang gacor itu tidak bisa diganti oleh pemain lain. Itulah alasan mengapa Ramadhan Sananta tidak boleh digantikan pemain lain di Asian Games 2023.